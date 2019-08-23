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台南百年名校「砍薪」風波　董事長、校長雙雙請辭獲准

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▲有百年歷史的台南市私立長榮中學，爆出「砍薪」風波，校方召開監時董事會，會中決議陳宗彥董事長、王昭卿校長雙雙請辭，讓新經營管理團隊與教職員攜手改革校務再創榮光。（圖／記者林悅攝，下同）

▲有百年歷史的台南市私立長榮中學，爆出「砍薪」風波，校方召開監時董事會，教師會靜坐提訴求，會中決議陳宗彥董事長、王昭卿校長雙雙請辭，讓新經營管理團隊與教職員攜手改革校務再創榮光。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

百年歷史的台南市私立長榮中學，爆出「砍薪」風波，教職員工扣減月薪2至3萬元不等，半數以上教職員工僅餘最低薪資23100元，長中教師會展開抗爭行動，校方8月23日下午召開監時董事會，會中決議陳宗彥董事長、王昭卿校長雙雙請辭，讓新經營管理團隊與教職員攜手改革校務，化危機成轉機，讓長中再創榮光。

長中教師會指出，減薪風波一出，引起教師與教職員強烈不滿，為平息教職員工的焦慮不安，長榮中學董事會特於8月16日商請6位董事與監察人一同與教職員工會面，使其有表達訴求的機會。

▲有百年歷史的台南市私立長榮中學，爆出「砍薪」風波，校方召開監時董事會，會中決議陳宗彥董事長、王昭卿校長雙雙請辭，讓新經營管理團隊與教職員攜手改革校務再創榮光。（圖／記者林悅攝，下同）

會中教職員工聲明有四點：第一，未協商先扣款的作法明顯已違法違約；第二，校方財務宜公開透明，讓全體教職員工共同監督；第三，校長宜對校產、財務規劃不當一事負責，自行請辭；第四，聘任新校長查核帳務、重整校風，並於校務行政上徹底改革。

▲有百年歷史的台南市私立長榮中學，爆出「砍薪」風波，校方召開監時董事會，會中決議陳宗彥董事長、王昭卿校長雙雙請辭，讓新經營管理團隊與教職員攜手改革校務再創榮光。（圖／記者林悅攝，下同）

長中董事會於8月23日下午召開臨時董事會，針對學校教職員訴求與薪資議案作討論與議決，出席者包含董事長陳宗彥（內政部次長）及11位董事。為了表達對於董事會決議的關切，長中教師會人員以靜坐舉牌的方式，於會議室外重申其四大訴求：「停止違約」、「財務公開」、「校長請辭」、「校務革新」。為了不影響會議室樓上的學生暑修課程，現場一片靜默，但以「我愛長榮，在愛裡靜坐等候無畏懼」、「主的應許必成就真誠與改革的信念」的標語，呈現以教師會「愛長榮」為核心的訴求。

▲有百年歷史的台南市私立長榮中學，爆出「砍薪」風波，校方召開監時董事會，會中決議陳宗彥董事長、王昭卿校長雙雙請辭，讓新經營管理團隊與教職員攜手改革校務再創榮光。（圖／記者林悅攝，下同）

長中教師會發言人蔡宏達表示，今日董事會的決議，關乎長榮中學的未來發展。現場靜坐等候的教師，都還在休假中，仍風塵僕僕趕來關心校務。長中就像個大家庭，師生和諧相處，同事們之間不論公務或閒暇時皆相互支持愛護，也相當愛惜學校；而今學校出現了突發性的危機，同仁們除了關切，更在意是否能夠立即檢討與修正改善。

蔡宏達說，以愛為訴求的靜坐等候，表現出長榮中學教師會對於校務改革的決心，以及面對危機的沉著冷靜。現場路過的在校學生及校友，在老師的身教示範下，除了現身表達自己的支持之外，亦耐心等候結果。

約下午4時30分，由董事長陳宗彥發布董事會之決議：董事會接受王昭卿校長請辭，並票選出代理校長，即現任學務處戴志勳主任，代理時間至遴選出新校長為止。陳宗彥董事長亦即日起請辭長榮中學董事長職務，由黃昭輝董事代理。接下來則由代理校長及代理董事長帶領大家重新改造校務。

▲有百年歷史的台南市私立長榮中學，爆出「砍薪」風波，校方召開監時董事會，會中決議陳宗彥董事長、王昭卿校長雙雙請辭，讓新經營管理團隊與教職員攜手改革校務再創榮光。（圖／記者林悅攝，下同）

長中教師會會長林圻川表示，感謝董事會做出明快的回應，讓所有同仁能儘速的安心堅守崗位，也讓家長與同學們放心。長榮中學同時擁有高中部、國中部、商業群科、工業群科及設計群科，面對108新課綱，多元的師資與豐足的設備，足夠支援跨領域創新課程的發展，給予同學最好的學習環境與教學品質；而各教學領域課程地圖與彈性學習時間的規劃，業已於7月份完成。未來的1年，教師會必定同時以專業素養發展創新教學，以堅定的信念監督校務的發展，讓長榮中學呈現嶄新的一面。

陳宗彥董事長針對他辭去長榮中學董事長一職發表聲明：一、長榮中學是台灣第一所現代化學校，秉持著基督的精神創立，他身為長榮中學的校友，也是基督徒，對於學校更有深刻的情感，因此肩負著承擔與付出的精神與初衷，出任董事長一職，盼能回饋社會，幫助學校。

▲有百年歷史的台南市私立長榮中學，爆出「砍薪」風波，校方召開監時董事會，會中決議陳宗彥董事長、王昭卿校長雙雙請辭，讓新經營管理團隊與教職員攜手改革校務再創榮光。（圖／記者林悅攝，下同）

二、感謝王校長、學校團隊以及老師們，在本人擔任董事長職務期間，無論教學、競賽以及各項校務皆戮力付出，亦獲得良好的成績，銘謝五內。三、王校長與他人辭去職務，盼董事會能有更彈性空間，與新的學校團隊及老師們共同攜手合作，共創新未來。四、長榮中學是長老教會在台灣創立的第一所學校，百年以來，外界紛擾頻傳，然長榮中學持續隨著台灣變化演進的同時，亦堅守學校特質，長中在各項教學設備、軟硬體環境以及師資，都有非常好的條件，只要董事會、學校團隊以及老師們共同攜手合作，即能將危機變成轉機，創造新局面。

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