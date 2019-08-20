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黃偉哲出席台南市校長會議　透過有感作為邁向優質教育

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▲台南市長黃偉哲出席校長會議，期勉透過有感教育作為邁向優質教育。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席校長會議，期勉透過有感教育作為邁向優質教育。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲8月20日出席「台南市108學年度第1學期高中職暨國民中小學校長會議」，黃偉哲感謝各校校長帶領教育現場的夥伴，全心投入做好開學準備工作，鼓勵各校以提升教師專業為目的，以發展學校本位特色為宗旨，讓台南市的學生，可以勇敢面對未來，恣意翱翔在夢想實踐的天空。

台南市108學年度第1學期高中職暨國民中小學校長會議主題為「跨域課綱展素養　成就共好劃未來」，約有322位校長齊聚一堂探討教育政策。台南市政府教育局也將最近獲獎的「106學年度健康促進學校」及「108年度特色學校縣市團體獎」獻給市長黃偉哲，分享榮耀。

▲台南市長黃偉哲出席校長會議，期勉透過有感教育作為邁向優質教育。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調校長的角色應該更加強，也感謝校長們協辦今年U12世界盃少棒賽，為了台灣的榮耀所做的貢獻與努力，並提示在座校長新學期的教育方向，包括推動「智慧教育，提升品質」、「雙語國家，植基本土」、「傷害零容忍，護童一起來」、「促進飲食均衡，學生健康成長」及「優化校園行政，減輕行政負擔」。

本次校長會議聚焦於教育政策及重要業務之雙向對話，教育局長鄭新輝也向在場校長報告台南市教育局「新學期新措施」，包括擴展平價教保服務、落實新課綱、扎根學力基礎、提升學生閱讀理解、建置學校自主管理平台減輕行政負擔、建構校長與教師專業支持系統、全面推動強化學生身心健康措施等，希望教育局與各校協力同行，營造更優質的教育環境，讓孩子未來充滿希望。

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關鍵字：黃偉哲,台南市,校長,優質教育

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