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僑光科大校長兒2年半速拿學、碩士學位惹議　教部要查「最重撤銷學位」　

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▲▼僑光科大 。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

▲僑光科大校長兒子以2.5年唸完學、碩士。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

記者崔至雲／台北報導

僑光科技大學校長楊敏華被爆出，兒子楊正以外籍生身分入學，並在短短2年半內，以「神人」速度獲得學士及碩士學位，並取得學校講師資格。對此，教育部技職司司長楊玉蕙指出，教育部將到學校進行調查，若確認違反，將撤銷楊正學位。

僑光科大校長楊敏華疑暗助兒子楊正從大一新生入學到畢業，只花了1年半的時間，許多師生質疑，是否合乎法定修業年限？學分抵免是否合乎規定？投訴人指出，按照僑光科大的相關規定，即使以外國學生身分入學，也必須符合修業年限的規定，至少要念滿3年才可畢業。這種比坐直升機還快取得大學學位的方式，讓人直呼「神童」。

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▲▼ 僑光科技大學校長楊敏華 。（圖／僑光科大提供）

▲僑光科技大學校長楊敏華 。（圖／僑光科大提供）

楊玉惠回應，在國外讀書的學生，如果在國內外唸完大學部一年級，是可以透過插班、轉學考等方式插到大學二年級，但學分可抵免多少，各校都有一套準則，因此還要去看學校學分抵免及休業年限等等狀況，會去做實地查證。

楊玉蕙也說明，學士學位是至少要4年，各校都有成績優異提前畢業辦法，所以要看成績優異定義是什麼、所修課程有無符合標準，講師身分則要看教評會審議過程有沒有問題。如果學校真的違法，將扣減獎補助或招生名額，最嚴重也可以取消學位。

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關鍵字：僑光科技大學,校長,外籍生,學士,碩士,講師,教育部,學位

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