家藏2.4億現金！台商「洗錢80億」為國小做2件事…校長哭著回應了

記者鄒鎮宇／嘉義報導

嘉義市一對吳姓台商夫妻，利用兩岸貨幣需求匯兌洗錢，短短1年半便經手80億元，家中更被查扣2.4億元的現金。由於吳男2年前擔任嘉義國小的家長會長時出錢又出力，讓校長吳青香聽到時不敢置信，直接流下眼淚。

40多歲的吳姓夫妻經營材料貿易起家，是當地知名的「低調大善人」，他們2017年12月起，疑似利用兩岸資金匯兌需求，以「每兌換人民幣100萬元收取新台幣2000元手續費」為代價經營地下匯兌公司，2年下來經手金額高達80餘億元。

▲嘉義地檢署查獲不法地下匯兌，查扣金額高達2億4千萬。（圖／東森新聞）



▲法官認為，沒有證據證明兩人洗錢，因此當庭釋放。。（圖／記者翁聖勳翻攝）



嘉義地檢署19日率隊前往吳姓夫妻位於台北市和平東路、嘉義市及嘉義縣等處執行搜索，最終在陳姓妻子娘家發現2.4億元的現金，並以涉犯銀行法第125條第1項起訴，向法官聲請羈押，但法官認為查扣之現金無法證明是違法銀行法所得，認定不符合「準現行犯逮捕要件」，逮捕程序不合法，因此予以駁回，當庭釋放。

由於吳男的孩子2年多前就讀嘉義國小，他因此擔任家長會長，任職期間出錢出力，除了幫學校建設全新的涼亭之外，得知有弱勢孩童時還出錢辦設獎學金，但他2年前卸任便不再參與校務發展，捲入洗錢風波也讓眾人跌破眼鏡。

▲▼校長聽到吳男的事，難過地流下眼淚。（圖／東森新聞）



「很難過…為甚麼？」，嘉義國小校長吳青香哭著表示，她不懂為何吳男會發生這種事，「聽到這個消息很難過…他在我們這貢獻這麼多，他的為人我感覺，應該不是這樣子，怎麼去做了這樣子的事情，而且我感覺他很聰明」。

據悉，雖然法官將吳姓夫妻當庭釋放，但檢方不服提起抗告，2.4億元現今仍查扣中。

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