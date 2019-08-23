台南長中砍薪風波董事會開會　教師會發動靜坐提3訴求

記者林悅／台南報導

台南市百年歷史長榮中學，大砍老師、教職員工薪資案鬧得沸沸揚揚，校方董事會8月23日下午召開臨時董事會，由兼任董事長之內政部次長陳宗彥主持，長中教師會則在會議室外發動靜坐活動，表達校長請辭、財務透明、停止違法違約等3項訴求。

▲台南長榮中學召開臨時董事會，教師會集結靜坐向董事會表達3項訴求。（圖／記者林悅攝，下同）

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長中教師會發言人蔡宏達老師指出，這是教師會發起，集結大家力量向校方表達訴求與不滿的實際行動，過去不小心的沉默，現在要讓它甦醒過來，現在我們的行動，不為別人只為自己。教師們要向董事會表達三訴求，1、校長請辭；2、財務透明；3、停止違法違約。

▲兼任長榮中學董事長之內政部次長陳宗彥，親自與教師會幹部溝通安撫。

蔡宏達說，長中目前老師及教職員工約250多位，老師約170位左右，長榮中學108學年度教職員工聘約，已於今年8月1日成立，依照〈教師待遇條例〉第17條規定：「私立學校在未與教師協議前，不得變更支給數額。」學校卻以通報片面公告不發放教師學術研究費及職員工專業加給，已涉違法違約。

此次減薪作為，校方簡單以一句「少子化」模糊帶過，少子化雖是事實，但這不是經營不善的主因，各私校雖面臨少子化嚴峻挑戰，但少子化絕不是學生人數減少的主因，這一點可從長中與鄰近友校學生數的變化即可看出，長中學生人數減少，但友校卻爆棚還要抽籤，這是「少子化」可說得通嗎？應是長中吸引學生的競爭力弱化，違是經榮管理的問題，所以教師會才在臨時董事會前在此集結靜坐，傳達這3項訴求，其目的就是希望改善長榮中學，恢復往日榮光。

據教師會指出，長中2年前學生數還有5千多人，短短2年竟下降到3千多人，學生流失速度實在太快，2010年2月前校長蔡忠雄榮退前，校務基金還有3億8千多萬元，短短幾年竟變成「入不敷出」的困境，所以撤換校長與行政主管，改善校務財政，乃當務之急。