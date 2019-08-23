怒批韓國瑜能源政見落伍無知　環團：核四是早該淘汰的2G網路

▲環團表示，韓國瑜的能源政策錯誤落伍的想法，他是打壓綠能的慣犯，拖慢台灣綠能的發展。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜日前提出能源政見，主張「在2項條件下重啟核四」，身為顧問團總召的張善政、副總召杜紫軍也說，再生能源不成熟，就像5G一樣。對此，環保團體今（23日）反嗆，核四才是2G技術，是項落伍的能源，質疑韓國瑜提出的能源政策非常空洞。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰表示，現在台灣一度電是四塊多，已經比服務業、尖峰時段的電價更便宜，在價格上具有競爭力，張善政、杜紫軍的說法不符合國際潮流，如果再讓這一群打壓綠能前科累累的官僚，以及如此落伍空洞的能源主張付諸執行，將會對於台灣的能源轉型與環境造成很大的傷害。

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▲環團怒批韓國瑜能源落伍無知 。（圖／記者崔至雲攝）

對於張善政提到的，若韓國瑜明年順利當選，他將處理核廢料問題。地球公民基金會副執行長蔡中岳痛批，若核廢料在國際現況有這麼好解決，就不會有國際面對核廢問題的困境，張前院長把事情扭曲，講得好像可以被處理，相當惡質、不負責任。

蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅也說明，核四蓋了20年還沒蓋好，甚至被說是拼裝車，安全疑慮實在讓人懷疑，甚至很多當年設計的設備，現在都停產，找不到備品，一堆問題在眼前，竟還有總統候選人把它提出來講，令人非常擔心。

▲環團認為，核四才是2G技術，是項落伍的能源。（圖／記者崔至雲攝）