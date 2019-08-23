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雲端最前線／郭柯王823首同框 參戰2020起手式？

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新聞節目中心／綜合報導

「郭柯王」是否結盟進軍2020總統大選一直是媒體關注的焦點，而三人選在823這天出席台北市政府舉辦的「八二三61週年音樂饗宴」，讓這場活動更添話題性。郭柯王首度以「三人合體」的形式在媒體前曝光，據了解，這場三人會面的場合，是由郭台銘陣營先拋出的建議，三人首度同框是否為參戰2020的起手式，也讓外界十分關注。對此議題，《雲端最前線》23日邀請永齡基金會顧問高虹安、作家苦苓、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

▲▼柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

▲前鴻海董事長郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平。（圖／記者李毓康攝）

眾所矚目的郭台銘、柯文哲、王金平「三王會」在今日登場！三人在選定在823當天齊聚八二三砲戰紀念公園，別具象徵意義。在活動開始前，王金平率先到場，接著則是郭台銘，柯文哲則是最後在9點是抵達會場。由於此次是三人首度同框，在活動開始前現場一陣慌亂，媒體紛紛上前捕捉鏡頭、畫面，導致活動延遲了10分鐘才開始。隨後柯文哲致詞時，強調八二三砲戰公園的歷史意義，八二三砲戰是50年來台海最關鍵的一場戰役，由此也確保了台灣的和平。結尾時，柯文哲也特別感謝郭台銘、王金平共襄盛舉出席，讓這個活動更有意義。

▼前鴻海董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

▲▼郭台銘出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

這次會面是否會談結盟，引發關注。根據中選會定案的時程，獨立參選人須在今年9月13日至17日向中選會申請為總統、副總統選舉被連署人，因此，郭台銘、柯文哲與王金平若要結盟參選總統、副總統，最遲要在9月17日表態。對此議題，《雲端最前線》23日邀請永齡基金會顧問高虹安、作家苦苓、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：雲端最前線,直播,ET直播,郭台銘,柯文哲,韓國瑜,王金平

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