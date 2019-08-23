▲郭台銘出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平23日出席由台北市政府舉辦「八二三61週年音樂饗宴」，三人首度在媒體面前合體。對於傳出郭台銘93軍人節將宣布參選，國民黨中常委姚江臨表示，一旦登記參選，將開除兩人黨籍。

對於郭台銘、柯文哲、王金平23日合體公開亮相，姚江臨23日接《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，目前郭台銘、王金平尚未有參選動作，對於還沒有發生的事情，國民黨不會有動作，但一旦登記參選，將開除黨籍。

另一方面，根據中選會定案的時程，獨立參選人須在今年9月13日至17日向中選會申請為總統、副總統選舉被連署人，因此，郭台銘、柯文哲與王金平若要結盟參選總統、副總統，最遲要在9月17日表態。

▲柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

中選會9月18日公告總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日中選會受理總統、副總統選舉連署書件，11月13日中選會公告總統、副總統選舉連署結果。

對此，姚江臨表示，申請連署也不一定表示會登記參選，一切以登記參選作為開除黨籍的緣由；不過，申請連署想必黨員也一定有一些聲音。

據了解，這場三人會面的場合，由郭台銘陣營先拋出，因為「823紀念日」與中華民國有高度連結，透過柯文哲陣營盤點，最後敲定每年由北市府兵役局舉辦的823砲戰紀念公園音樂會，最後再與王金平陣營確認後，三方達成共識。

▲八二三砲戰紀念音樂饗宴，三人互動。（圖／記者屠惠剛攝）

對於傳出郭台銘將在93軍人節參選一事，永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，聽到說93軍人節要參選一事，但沒有這回事。

蔡沁瑜強調，郭台銘帶領鴻海集團40餘年，把學的跟經歷的，帶台灣往更好方向去發展；而王金平在政界有豐富資歷，以及柯文哲也是，看是否能各自發揮所長，讓台灣有第三條路可以走，三人對台灣的共同憂心都是有的。

▲永齡基金會副執行長蔡沁瑜。（圖／記者范綱儀攝）

▲國民黨中常會 姚江臨。（資料照／記者屠惠剛攝）

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