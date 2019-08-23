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獨／傳郭台銘「報備參選」　中選會打臉：一個政黨只能推一組候選人

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▲▼郭台銘出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨考量黨籍總統參選人韓國瑜民調遭到總統蔡英文逆轉，外傳黨務人士近日積極思考讓鴻海集團創辦人郭台銘「報備參選」，讓國民黨有雙箭頭。不過，中選會23日明確表示，依照《總統副總統選舉罷免法》第22條明確規定，「同一政黨，不得推薦二組以上候選人，推薦二組以上候選人者，其後登記者，不予受理」。

據傳，國民黨考量民調與基層顯示蔡英文選情逆轉、韓國瑜「敗象已露」，郭台銘近日積極思考「郭柯王」結盟以外的可能性，其中最有可能的是訴求「報備參選」，與韓一併留在國民黨內參與總統大選，最後關頭交由選民裁判，藍軍與支持者自然產生「西瓜效應」棄保。郭、韓兩人各自以報備、提名參選，保留國民黨「雙箭頭」，小英不一定必勝。

對此，中選會官員向《ETtoday新聞雲》記者透露，依照《總統副總統選舉罷免法》第22條明確規定，「二個以上政黨共同推薦一組候選人時，應檢附一份政黨推薦書，排列推薦政黨之順序，並分別蓋用圖記。同一政黨，不得推薦二組以上候選人，推薦二組以上候選人者，其後登記者，不予受理」。

談到1981年國民黨李雅樵獲國民黨報備身分，參選台南縣長選舉，擊敗同為國民黨籍的「山派」政治人物胡雅雄以及黨外的陳水扁等人，中選會官員也解釋指出，這是因為在縣市首長選舉中，並沒有規定政黨只能有一人登記，但就總統選舉而言，政黨確實只能推薦一組人馬參選。

另一方面，國民黨主席吳敦義23日也強調，國民黨已有提名人選，選總統只有一人能當選，若是選議員，因為是多席次選區，還有報備的可能，「可是如果單一選區，已提名了韓國瑜同志競選總統，那又報備核准，「我覺得要傷腦筋一下」。至於郭台銘若脫黨參選，吳敦義則直言「那更傷腦筋」。

郭台銘方面，永齡基金會副執行長蔡沁瑜說，報備參選是外傳的，是國民黨的家務事。郭台銘帶領鴻海集團40幾年，希望把學的跟經歷的，帶台灣往更好方向去發展。

至於「郭柯王」23日同框是否代表結盟的問題，蔡沁瑜則表示，前立法院長王金平在政界有豐富資歷，還有台北市長柯文哲，看是否能各自發揮所長，讓台灣有第三條路可以走，三人對台灣的共同憂心都是有的。

▲▼柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：郭台銘,報備參選,國民黨

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