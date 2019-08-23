快訊／韓國瑜競總發823聲明！　暗批郭柯王「對先烈不敬」

▲柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

韓國瑜競選總部23日發出新聞稿指出，「勿忘八二三，國軍保台灣」，砲轟民進黨漠視國軍保衛中華民國的戰史，「心中沒有中華民國」，並強調韓國瑜身為中國國民黨的總統參選人會竭盡全力，捍衛中華民國與台灣的民主制度，致力於台海的和平與穏定。

韓國瑜競選總部認為，民進黨上任後，漠視國軍保衛中華民國的戰史，還聲稱823砲戰是國民黨和共產黨的戰爭，有什麼好紀念的？民進黨心中完全沒有中華民國。民進黨為了挑撥世代對立，整肅異己，推動不公不義的「年金改革」，就是在利用國家機器，清算這些過去保家衛國的將士，這種忘恩負義的行為令人不恥和遺憾。

韓國瑜競選總部呼籲『紀念回歸紀念，政治回歸政治』，今年的823紀念活動，倘若因為選戰的考量，而模糊了紀念的焦點，這是對先賢烈士的大不敬，我們呼籲要回到最原本的初衷。

對於在823炮戰當中，為了保衛台灣民主自由而犧牲奉獻的所有軍民鄉親，韓國瑜市長要致上最崇高的敬意與謝意。

身為中國國民黨的總統參選人，韓國瑜市長會竭盡全力，捍衛中華民國，捍衛台灣的民主制度，以及捍衛台灣的生活方式，並致力於台海的和平與穏定。讓我們遠離戰爭炮火的威脅。

「郭柯王」23日上午正式公開合體，出席台北市政府舉辦的「八二三61週年音樂饗宴」，在主辦單位安排下，鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平3人也在F-86戰機前同框，並多次變換隊形與握手合影。