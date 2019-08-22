宋忠平：台灣「花四代機的錢」去買快淘汰的三代機F-16V　是被當凱子

▲F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網，下同）

記者朱世凱／綜合報導

美國國務院在當地時間20日宣佈，已經批准對台灣出售66架F-16V戰機，價值約80億美元（約新台幣2500億元）。軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平形容，這又是一筆「凱子軍售」，因為台灣花四代機的價格去買即將淘汰的三代機；同時，這還是一筆「政治軍售」，希望透過對台軍售案來影響兩岸關係，並得到美國支持蔡英文連任2020的「承諾」。

宋忠平21日向香港中國通訊社表示，「F-16V是標準的三代機，與美國的主流戰機和解放軍主力戰機差了整整一代；其性質不會有根本性的變化，即使航程遠一些，具備對地對海攻擊能力，但台灣島與大陸距離太近，絲毫沒有戰略縱深能隱藏保存實力。因此F-16V的整體作戰能力有限，無法針對大陸的整體防空能力和整體體系作戰能力，發揮其應有的優勢。」

宋忠平分析指出，美國向台灣出售F-16V戰機是一筆「凱子軍售」，用四代機的價格去買即將淘汰的三代機，這就是把台灣的納稅人當「凱子」；另外，這還是一筆「政治軍售」，希望通過對台軍售在政治上影響兩岸關係及兩岸和平穩定。

他認為，台軍買下F-16V是在向美國交「保護費」，讓美國支持蔡英文連任2020。中國社會科學院美國所戰略研究室主任樊吉社表示，軍售本身未必僅限於軍事意義，而是於美國背後在台海問題上宣示的政治內涵，包括美國對台海問題的政策，或增加未來解決台海問題的複雜性和難度，讓兩岸形勢朝更緊張的方向移動。

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