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F-16V可對抗殲-20？解放軍專家：行的話「美軍幹嘛還要高價買F-35？」

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▲我國F-16V戰機在美國完成試飛。（圖／翻攝自洛克希德馬汀官網）

▲F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德．馬汀官網）

記者朱世凱／綜合報導

美國政府日前正式批准對台出售66架F-16V戰機，外界分析這不僅能大幅提升台軍戰力外，也可對放解放軍殲-20戰機。不過解放軍空軍專家傅前哨大校認為，在體系作戰時代，F-16V這樣的單個裝備根本不可能改變台海戰力平衡；此外，如果F-16V真的能對抗殲-20，美國為什麼還要花高價採購F-35隱形戰鬥機呢？

綜合陸媒報導，目前擔任解放軍空軍航空雜誌社副編審的傅前哨表示，外界認為F-16V可以依靠紅外線追蹤系統（IRST）和隱形塗料對抗殲-20，不過戰機的隱形塗料只占隱形能力的10%到20%，戰機的隱形能力主要體現在外形設計上，隱形塗料和隱形外形存在質的差別。

他也說，如果F-16V真的能對抗殲-20，美國為什麼還要花高價採購F-35隱形戰鬥機？「綜合起來看，F-16V性能的確有所提升，但性能提升抵不上單價猛增，性價比其實是在下降。」

▼解放軍殲-20戰機。（圖／CFP）

▲▼解放軍殲-20戰機。（圖／CFP）

香港《南華早報》先前也報導稱，單靠F-16V並不會改變兩岸的軍力對比，解放軍已發展出涵蓋陸海空，由戰機、導彈、戰艦、衛星與其他要素組成的立體作戰系統，這是台灣所缺乏的。

傅前哨對此表示，「未來的戰爭講究體系對抗，僅靠提升單個裝備的性能，不可能真正提高總體作戰能力；台灣機場永遠固定在某個地方，時刻處於地對地、空對地等各種武器覆蓋之下。機場沒了，飛機還能起飛？」

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▼美軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）

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