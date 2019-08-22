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16歲資優生忌妒母愛給了弟妹…持斧殺全家「爺奶也身亡」　字條留餐桌上

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▲▼16歲資優生忌妒母愛給了弟妹…持斧殺全家「爺奶也身亡」　字條留餐桌上。（圖／翻攝自推特）.

▲金馬列迪諾夫原本可以有更好的解決辦法，像是溝通和諒解，但他玉石俱焚的心態毀滅了一切。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯16歲資優生金馬列迪諾夫(Timur Kimaletdinov)，因為忌妒媽媽偏愛4歲的雙胞胎弟妹，多次和同學抱怨想「殺了全家」，並在沒人當真的情況下持斧頭殺害了一家5口，包括他深愛的外公外婆。金馬列迪諾夫犯完案便了訊息給2個同窗好友，隨即爬上家附近的電信塔跳塔身亡。

根據英國《太陽報》報導，金馬列迪諾夫一家住在俄羅斯西部的烏里揚諾夫斯克(Ulyanovsk)，他是該地區資優生中的資優生，曾拿下學院首獎。然而這名天資優異的學生情感也異常強烈，自從雙胞胎弟妹在4年前出生後，他感覺到媽媽把大部分的愛和專注力都留給了他們，而自己還必須壓抑忌妒心，幫忙媽媽一起照顧弟妹。

金馬列迪諾夫的媽媽3年前離婚，在單親家庭度過青春期的他總希望能得到母親多一點的關愛，因此就算外公外婆對他疼愛有加，仍彌補不了內心深處的孤獨感。

金馬列迪諾夫下定決心後，在當天午夜持斧頭殺害了家中5人，隨即傳訊息給好友埃夫傑尼(Evgeny)，表示這麼做「很容易」，之後傳了另一則訊息給同學丹尼爾（Daniel），要對方天亮後到家裡來看看。他留完訊息後就爬上家附近的電信交換塔一躍而下，當場死亡。

▲▼16歲資優生忌妒母愛給了弟妹…持斧殺全家「爺奶也身亡」　字條留餐桌上。（圖／翻攝自推特）

▲悲劇震驚俄羅斯社會。（圖／翻攝自推特）

隔天清晨，金馬列迪諾夫的鄰居發覺他的外公外婆沒有如往常一樣出來照顧花圃，到他們家關心情況時才赫然發現陳屍的一家5口。金馬列迪諾夫的屍體則是被依約前來的丹尼爾撞見。

警方在臥室裡找到資優生的外公外婆，他們陳屍在床上，旁邊就躺著雙胞胎，而金馬列迪諾夫親愛的媽媽的屍體就在離他們不遠的地板上。一家5口身上都有顯而易見的斧砍痕跡，外公和母親的遺體有明顯的扭打跡象。

警方在餐桌上發現了資優生留下的字條，金馬列迪諾夫寫道，自己是深愛著家人的，尤其是66歲的外公維克特(Viktor)與69歲的外婆莉蒂亞(Lidia)，但他很遺憾必須連他們也一起殺了，「因為不希望兩老白髮人送黑髮人，還得承受這般苦痛。」

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關鍵字：俄羅斯,資優生,PatrikeevoTimur,Kimaletdinov

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