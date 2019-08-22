錯失攔截索噴掉6400萬　美E-2D降落航母傷4架F/A-18系列戰機

▲美國海軍最先進的E-2D先進鷹眼（Advanced Hawkeye）預警機。（圖／翻攝自美國海軍官網）

軍武中心／綜合報導

美國海軍官員近日證實，一架E-2D「先進鷹眼」（Advanced Hawkeye）預警機於本月初試圖降落在「林肯號」航母（USS Abraham Lincoln，CVN-72）時錯失攔截索，整個過程損壞甲板上4架飛機。據了解，美方已將此事件列為「A級」事故，意味起碼造成200萬美元的財產損失。

據《海軍時報》（Navy Times）引述美國海軍第五艦隊發言人福瑞（Joshua Frey）說法，該起事件發生於本月9日約晚間7點40分左右，正當林肯號航行在阿拉伯海上時，E-2D試圖在航母上著陸時錯失攔截索，使得該架預警機「輕微擦撞」到甲板上2架飛機，隨後撞擊的碎片又砸到另2架飛機「造成輕微損壞」。

▼E-2D裝備新式APY-9預警雷達。（圖／翻攝自United States Navy）

福瑞以正進行調查為由，拒絕詳細描述E-2D最後的降落地點和其他細節，但他透露，此次造成損壞的飛機為F/A-18系列戰機，這意味著可能是F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機，或是EA-18G「咆哮者」電子作戰機。福瑞說，「所有涉及的飛機目前都在維修，得以讓戰機能恢復任務準備。」

報導強調，目前美國海軍已將這起事件歸類為所謂的「A級」事故，也就代表其已涉及至少200萬美元（近6400萬元台幣）的財產損失。而這也是自2018年10月1日美國聯邦會計年度開始以來，所發生的第8次A級航空事故。

▼F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥機。（圖／翻攝自美國海軍官網）