天主樞機主教「教堂內性侵13歲男童」　堅稱清白…上訴駁回關6年

▲樞機主教派爾（George Pell）因性侵案被判6年有期徒刑，上訴又遭駁回。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲維多利亞高等法院宣布，梵諦岡前任財務總管、澳洲樞機主教派爾（George Pell）的5項性侵、猥褻罪名成立，維持6年有期徒刑的判決，成為背負性虐罪名且位階最高的天主教神職人員。據悉，派爾被指控1996年在墨爾本聖派翠克大教堂（St Patrick's Cathedral）強暴2名13歲的唱詩班男孩，隔年再度對其中一名受害者伸出魔爪。

▲派爾樞機主教21日出席聽證會。（圖／路透）

首席大法官弗格森（Anne Ferguson）表示，法官們以2比1投票裁定派爾敗訴，「我和馬可斯威爾（Chris Maxwell）法官都接受檢察官的陳述，原告是一名有說服力且說出真相的證人，顯然不是騙子，也不是愛幻想的人。」她對於這項判決毫無疑慮，「派爾樞機主教在審判中沒有證明任何一件事情，反而把責任全部推給原告。」

▲派爾在梵蒂岡內部位階排名第三，性醜聞轟動天主教。（圖／路透）

根據了解，78歲的派爾3月時被宣判性侵與猥褻兒童等5項罪名，必須坐牢6年，不得保釋，服刑期滿3年8個月才有機會假釋。他堅稱清白，認為判決不公，辯護律師也指出，陪審團只相信唯一一名倖存受害者的證詞，過於依賴「未經證實的證據」。

受害者表示，「我很感謝值得人民信賴的司法系統。我的經歷並不容易，由於牽涉到大人物，壓力更加龐大。」據悉，另一名受害者2014年死於藥物濫用。這起案件爆發以後，許多受害者也站出來，指出派爾其他性虐行為。

▲派爾還被控犯下多起的重大的性侵事件。（圖／路透）

綜合外媒報導，受害者2015年出庭作證，13歲那年和好友在彌撒以後，偷偷溜到神父的聖器室（Sacristy）喝酒，沒想到卻被發現。派爾說「你們有麻煩了」，在袍子下移動了某個東西，然後一個接著一個性侵，時間長達5、6分鐘，聽見小男孩們的啜泣，還說「安靜！」

BBC指出，派爾的性醜聞震驚天主教高層，因為他不但是墨爾本地區的大主教，也曾經是教宗最親近的顧問之一，曾經任職梵諦岡的財務總管。辯護團隊還能再向澳洲高等法院上訴，不過法院不一定會審理。

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