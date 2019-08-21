74歲翁切掉網友蛋蛋…珍藏床邊粉紅罐　自爆：我的也沒了

▲74歲男子萊斯維克把網友的睪丸割下來。（圖／翻攝自 Highlands County Sheriff' s Office）

記者吳美依／綜合外電報導

美國佛州一名74歲男子萊斯維克（Gary Van Ryswyk）在閹割拜物（Fetish）網站上認識網友，相約見面後竟把對方的睪丸割下來，放到床邊的粉紅罐子裡珍藏。根據了解，嫌犯2012年時也把自己的睪丸割下來，如今因為沒有證照卻執行醫療行為，造成他人身體傷害，遭高地縣（Highlands County）警方逮捕。

▲萊斯維克在閹割拜物網站上認識受害者。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

綜合外媒報導，警方18日晚間接獲通報，趕到現場時，發現一名53歲男子用毛巾壓住鼠蹊部，仍然抑制不住大量出血，並在床邊的粉紅罐子裡找到被切下的2顆睪丸。受害者送醫又轉介到醫療中心，接受緊急救生措施後，情況恢復穩定。

警方表示，民宅內部被布置得像手術房，充滿醫療設備跟止痛藥，還架設了相機記錄閹割過程。萊斯維克立刻認罪，還透露2012年時也把自己的睪丸割下來。

▲萊斯維克說，他有閹割公牛的經驗。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

萊斯維克表示，小時候在農場生活，曾有閹割公牛和其他動物的經驗，與網友見面前就討論過手術內容，沒想到消毒陰莖的時候，對方突然勃起射精，血流不止，難以縫合傷口，讓整個手術過程大大延遲。他向警方坦承，前幾年也在當地汽車旅館閹割另一名男性，不過那個人只有去醫院求助，沒有報警。

高地縣警察局發言人德雷賽爾（Scott Dressel）表示，萊斯維克沒有證照卻執行醫療行為，造成他人身體傷害，犯下二級重罪，目前已經被逮捕，保釋金為25萬美元（大約新台幣783萬元）。他說，受害者應該有把睪丸一起帶走，不過不確定是否成功縫合回去。