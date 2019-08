74歲翁切掉網友蛋蛋…珍藏床邊粉紅罐　自爆：我的也沒了

▲74歲男子萊斯維克把網友的睪丸割下來。(圖/翻攝自 Highlands County Sheriff' s Office)

記者吳美依/綜合外電報導

美國佛州一名74歲男子萊斯維克(Gary Van Ryswyk)在閹割拜物(Fetish)網站上認識網友,相約見面後竟把對方的睪丸割下來,放到床邊的粉紅罐子裡珍藏。根據了解,嫌犯2012年時也把自己的睪丸割下來,如今因為沒有證照卻執行醫療行為,造成他人身體傷害,遭高地縣(Highlands County)警方逮捕。

▲萊斯維克在閹割拜物網站上認識受害者。(圖/示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

綜合外媒報導,警方18日晚間接獲通報,趕到現場時,發現一名53歲男子用毛巾壓住鼠蹊部,仍然抑制不住大量出血,並在床邊的粉紅罐子裡找到被切下的2顆睪丸。受害者送醫又轉介到醫療中心,接受緊急救生措施後,情況恢復穩定。

警方表示,民宅內部被布置得像手術房,充滿醫療設備跟止痛藥,還架設了相機記錄閹割過程。萊斯維克立刻認罪,還透露2012年時也把自己的睪丸割下來。

▲萊斯維克說,他有閹割公牛的經驗。(圖/示意圖/取自免費圖庫pixabay)

萊斯維克表示,小時候在農場生活,曾有閹割公牛和其他動物的經驗,與網友見面前就討論過手術內容,沒想到消毒陰莖的時候,對方突然勃起射精,血流不止,難以縫合傷口,讓整個手術過程大大延遲。他向警方坦承,前幾年也在當地汽車旅館閹割另一名男性,不過那個人只有去醫院求助,沒有報警。

高地縣警察局發言人德雷賽爾(Scott Dressel)表示,萊斯維克沒有證照卻執行醫療行為,造成他人身體傷害,犯下二級重罪,目前已經被逮捕,保釋金為25萬美元(大約新台幣783萬元)。他說,受害者應該有把睪丸一起帶走,不過不確定是否成功縫合回去。

This one is a little sensitive. You could even say it's nuts. (The puns are almost endless). Man charged after botched castration on willing victim. https://t.co/pW4OgeUB5Z pic.twitter.com/ImWTEusN0k