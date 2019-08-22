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綁定手機免攜卡！新式身分證結合自然人憑證　整合16項民生功能一次看懂

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▲▼ 新式身分證新功能 。（圖／翻攝自內政部臉書）

 ▲ 新式身分證將整合16項功能 。（圖／翻攝自內政部臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

內政部推動新式數位身分證（New eID）換發，行政院也在22日宣布，預計於109年10月開始，供國人全面免費換發作業。新式身分證除了將與自然人憑證結合，未來甚至可綁定手機，免攜實體卡片，內政部隨後也在臉書用圖解方式讓民眾一次就看懂。

內政部表示，為了促使政府部門加速以創新科技導入客製化民生服務，新式身分證除了可以與自然人憑證作結合，還將與健保、駕照、育兒津貼、國民年金、護照簽證、勞保等16項民生資訊作整合，一卡多功更方便。

請繼續往下閱讀...

除此之外，內政部還指出，未來新式身分證還可以像信用卡一樣直接綁定在手機系統裡，用條碼確認身分證的資訊，如此一來出門也無須帶實體卡片，一機在手就可暢行無阻。

▲▼新式數位身分證樣張有國旗 待政院核定。（圖／翻攝自內政部官網）

▲新式數位身分證樣張有國旗。（圖／翻攝自內政部官網）

值得一提的是，新式身分證還會把卡面的個資從11項簡化到5項，包含「姓名、統一編號、出生日期、照片及婚姻狀態」，其他如父母姓名、地址等更隱私的資料將會儲存在晶片裡，讓版面更清爽。

然而，相信因為推動數位化，加上晶片裡結合了各項個人資料，不少民眾也不免會擔心資料外洩、盜用等問題。內政部對此也提出保證，「憑證中心不會儲存你的使用紀錄」，同時晶片卡體也無法複製偽造，配偶、父母姓名等個資亦會加密保護，民眾需要自訂6至8碼的密碼，輸入後方可讀取。

此外，卡片若一旦遺失，民眾也可以隨時透過網路、服務專線或是任一戶政事務所申請掛失，資訊安全上大可放心。

▲▼ 新式身分證新功能 。（圖／翻攝自內政部臉書）

▲▼ 民眾不必擔心個資外洩、盜用 。（圖／翻攝自內政部臉書）

▲▼ 新式身分證新功能 。（圖／翻攝自內政部臉書）

 

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關鍵字：新式數位身分證,New eID,自然人憑證,免攜卡,身分證

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