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新身分證「隱藏版知識」大公開！數位新功能一次解密　插卡可雲端連線

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▲▼新式數位身分證樣張有國旗 待政院核定。（圖／翻攝自內政部官網）

▲內政部說，新式身分證的卡面個資會比較少。（圖／翻攝自內政部官網）

記者柯振中／綜合報導

新式身分證換發的消息傳出後，引起外界許多熱議。對此，內政部回應，依據目前規劃，數位身分證將具備保護隱私、資訊自主、虛實世界身分識別等八大功能，且具有防竄改、複製及防電子小偷等功能，還能透過網路連結各政府部門，迅速分辨國民的戶籍地，判別能否享受各縣市府提供的福利。

根據《中央社》報導，內政部指出，數位身分證的個人資料會儲存在晶片中，卡面顯示的會比現有的身分證還少；晶片將有辨識真偽、防竄改、複製等功能，且會採用「個人密碼」來保護，就算被撿走，只要不知道密碼，資料就不會外流。

內政部說明，民眾只要在臨櫃、網路等媒介進行身分識別後，個資就能透過政府網路，與各個機關做連結，以健保、駕照監理為例，只要有進行識別，就能迅速判定民眾是否設籍在當地，進而享受各縣、市府提供的福利。

數位身分證的樣張通過後，預計2020年1至9月先建立製發系統、應用軟體開發，2020年10月就會開始換發，預計2年內換發完畢，總體花費約新台幣40億元、每張成本不到200元，卡片功能將具備虛、實世界身分識別、一卡多用、數位簽章、保護隱私、資訊自主、提升防偽及帶動創新應用發展等8功能。

▼新式數位身分證只要進行身分識別，就能與政府機關的資料庫做連結。（圖／翻攝自內政部官網）

▲▼新式數位身分證樣張有國旗 待政院核定。（圖／翻攝自內政部官網）

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關鍵字：身分證,數位身分證,雲端連線,內政部

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