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影／2分鐘看新版身分證7功能　蘇貞昌掛保證：不會有被監控的危險

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記者蔡文鈴／綜合報導

行政院長蘇貞昌22日在行政院會上，拍板定案新式數位身分證109年10月開始全國換發，新功能令人期待，蘇貞昌也透過2分鐘影片掛保證，讓民眾快速了解新版數位身分證功能整合7事項的個人化服務，讓民眾可以「秀才不出門能辦天下事」。

蘇貞昌表示，新版身分證未來會以人生每個階段事件為軸心，聚焦提供國人出生的協助、就學補助、就業輔導、中老關懷等，等面向的個人化服務，像是社福、保建、津貼、保險、年金、稅務、監理等，未來政府一併整合成個人化服務，使用起來更便利，蘇貞昌說以前是秀才不出門、能知天下事，「現在是秀才不出門能辦天下事。」

▲▼蘇貞昌用2分鐘帶大家瞭解新版身分證。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌用2分鐘帶大家瞭解新版身分證。（圖／翻攝蘇貞昌臉書，下同）

蘇貞昌表示，新身分證揭露個資比紙本身分證少，相對隱私，其中結合數位自然人憑證要不要用自己決定，且自然人憑證用在資料中心不會有任何記錄，「不會有被監控的危險」。

▲▼蘇貞昌用2分鐘帶大家瞭解新版身分證。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

另外，內政部也指出，為了促使政府部門加速以創新科技導入客製化民生服務，新式身分證除了可以與自然人憑證作結合，還將與健保、駕照、育兒津貼、國民年金、護照簽證、勞保等16項民生資訊作整合，一卡多功更方便。

未來新式身分證還可以像信用卡一樣直接綁定在手機系統裡，用條碼確認身分證的資訊，如此一來出門也無須帶實體卡片，一機在手就可暢行無阻。

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關鍵字：身分證,內政部,蘇貞昌

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