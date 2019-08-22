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高嘉瑜獲提名落淚謝黨不計前嫌　民進黨中執會曝有雜音

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▲▼民進黨徵召高嘉瑜選立委。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲高嘉瑜在記者會上致詞，一度說到落淚。（圖／記者蔣婕妤攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨中執會21日通過區域立委徵召名單，台北市第四選區（內湖南港）由「港湖女神」高嘉瑜出戰。雖然高嘉瑜事後一度在記者會上落淚，感謝黨不計前嫌，但傳聞中執會21日在討論提名案時，有部分中執委對高表明反對立場，黨內仍有雜音。

民進黨中執會通過的徵召名單，包含台北市第四選區（內湖南港）由高嘉瑜對戰國民黨的李彥秀；台北市第七選區（信義松山）由本來因時代力量暫緩提名的許淑華出征，對決國民黨的費鴻泰；苗栗縣第一選區則徵召議員羅貴星；南投縣第二選區徵召水里鄉長陳癸佑；花蓮縣徵召現任立委蕭美琴。

不過，傳聞中執會在討論提名案時，對於是否徵召高嘉瑜，部分中執委表明反對立場。中執委王孝維認為，高嘉瑜在去年台北市長選舉期間與現任台北市長柯文哲互動頻繁，部分發言傷害到同黨的姚文智，希望能夠暫緩提名；但現場也有其他人員不認同王的說法，可見民進黨內仍有雜音。

▲▼高嘉瑜、許淑華。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲對於徵召高嘉瑜一事，民進黨內仍有雜音。

而獲得徵召的高嘉瑜21日在記者會上一度說到激動落淚，她表示，「我在民進黨裡面沒有派系，我知道我在黨內人緣不是很好，又有滿多爭議，民進黨不計前嫌、不計毀譽，給年輕人機會，代表民進黨是多元民主可以接納不同聲音的政黨，我真的很感謝民進黨給我這樣的機會，感謝黨內的包容、前輩的禮讓，讓我有機會可以參選」，2020選戰她會與黨齊心協力，一起團結贏得勝選。

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關鍵字：民進黨,高嘉瑜

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