若黃國昌放棄連任　民進黨將提名人選：不能拱手讓給國民黨

▲高嘉瑜、許淑華。（圖／記者蔣婕妤攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨21日舉行中執會，討論2020年區域立委提名，會後針對時代力量立委黃國昌不連任，交由自己辦公室主任出戰新北汐止選區一事，黨秘書長羅文嘉表示，如果不挑戰連任，民進黨就有義務提名，不能拱手讓給國民黨。

民進黨中執會上，確定提名台北市議員許淑華、高嘉瑜挑戰松山信義區與內湖南港區立委；另外，苗栗縣議員羅貴星挑戰苗栗縣第一選區立委，南投縣水里鄉長陳癸佑出戰南投縣第二選區立委。

會後，針對黃國昌已經表態不連任立委，交由辦公室主任賴嘉倫接棒參選汐止區立委一事。羅文嘉表示，黃國昌如果不挑戰連任，民進黨當然會提出人選，不能將選區拱手讓給國民黨。

羅文嘉表示，尊重友黨現任人選，但如果現任立委不挑戰連任，那民進黨當然要參選；至於雖然黃國昌已經自行舉行記者會宣布由辦公室主任接棒，但時力至今都會公布此事，他認為，目前只是個人提名，還不是整黨提名。

此外，有關時代力量新任黨主席徐永明對於2020選戰是否支持總統蔡英文一事，並沒有正面回應，羅文嘉在記者會上被問及時，他還不清楚有此訊息，不過他強調，還是很希望他愛台灣的心還是一樣，在共同目標下努力，不能做選擇，但相信有這樣的共同目標。

▼民進黨秘書長羅文嘉。（圖／記者李毓康攝）

