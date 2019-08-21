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民進黨酒駕立委竟入公民教材　台南藍軍狂轟！要市府出面撤照

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▲民進黨酒駕立委入公民教材，台南藍軍議咱嚴厲譴責要求台南市府出面，撤換照片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨酒駕立委入公民教材，台南藍軍議咱嚴厲譴責要求台南市府出面，撤換照片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

即將啟用的108年課綱居然讓酒駕的前原民立委，也就是現任的行政院發言人Kolas Yotaka放入高中公民與社會教課書中，台南市議會國民黨團予以嚴厲譴責，酒駕政治人物是學習的典範嗎？要求台南市政府出面將其撤換照片，並請教育部全面清查具爭議的教材，以維護教育的中立和深度。

國民黨團書記長蔡育輝、林燕祝、王家貞、李鎮國、尤榮智、盧崑福、洪玉鳳、許至椿和李文俊，齊聚關切108年課綱讓13位民進黨政治人物成為學子學習教材，而且這份教材兩周後就將啟用，1用就是10年。

蔡育輝強調，國民黨團一貫立場就是政治不應介入教育，現在又不是以前威權時代，怎會在教材內教導學生分黨派，更讓人覺得不可思議的是，即將啟用的教材把酒駕的前立委Kolas Yotaka放入高中公民與社會教課書中，酒駕是學習的典範嗎？

▲民進黨酒駕立委入公民教材，台南藍軍議咱嚴厲譴責要求台南市府出面，撤換照片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

議員林燕祝則拿出手板，譴責民進黨利用國家機器滲入教育違反中立，這次這份教材會引起爭議就是，一用10年的課本，有13張民進黨政治人物，國民黨有3張，無黨則掛零，民進黨政治人物並不具不可替代性，教科書編者應平等對待所有黨派政治人物。

議員盧崑福也怒問南一書局，所發的聲明說誰執政教材內容就執政者會比較多，書局選邊站，要叫學子也選邊站嗎？可知這會影響下一代。孩子就是一張白紙，公民與社會應教導學子禮義廉恥，而不是學習民進黨，完全執政後做錯了有說過對不起嗎？

洪玉鳳也說，歷史凡走過一定會留痕跡，絕不容許如電影情節般編撰，真的要呈現台灣歷史，也請詳實不要杜撰，教育失去中立，將令人遺憾。王家貞也表示，公民與社會要傳遞給學子的到底是什麼？課本有教學子普世的價值嗎？814世界慰安婦日，韓國都要求日本道歉，我們的教科書有教導學子要尊重女性，要譴責性奴嗎？

議員尤榮智也怒批公民與社會教材成了民進黨制入行銷的園地，他要求民進黨黑手伸出校園，不要讓政治汙染校園。議員許至椿也請民進黨還給校園清新的學習環境，民進黨這些政治人物又沒甚麼豐功偉業，教育不該從政治角度切入。

議員蔡育輝要求台南市政府出面撤換酒駕政治人物照片，不要成為負面學習對象，並請教育部全面清查具爭議的教材，讓教育的中立和深度成為學習典範。

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關鍵字：民進黨,酒駕,立委,公民教材,台南,藍軍,照片

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