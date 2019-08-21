韓國瑜追蹤器案大逆轉！　王淺秋：不在引擎蓋內...是有很多「疑似」的跡證

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜20日對外表示自己座車被裝追蹤器，「感覺到國家機器動得非常的厲害」。媒體急追問細節，但韓國瑜本人始終沒對此事作正面回應，就連新聞局也是先以書面方式說明；不過21日下午新聞局長王淺秋特地召開記者會出面回應，她說「是有很多『疑似』的跡證，但是都還需要進一步的查證，所以他第一時間去說得真的很清楚，他說的只是『可能』被裝追蹤器，他自己很擔心，他不是說我現在已經發現追蹤器了」。



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜自從自爆自己座車被裝追蹤器後，引發各界議論，但事後，韓國瑜面對媒體詢問此事，都無明確回應，對於是否針對被放追蹤器來提告，高市府新聞局一開始透過書面回應，表示「從頭到尾沒有說要提告，會全面警戒、清查並防範」。

▲新聞局長王淺秋說監控 。（圖／記者洪正達攝）

事隔一天，高市府新聞局長王淺秋21日首度針對此事出面回應，她提到「我重申市長聯訪是說『他的確感覺到國家機器動得非常厲害，包括自己的車子都可能被裝追蹤器』，那麼當時是說『可能』有很多的疑慮，因為得到太多情資的警告，那麼包括身邊的人，很多人警告他」。

王淺秋進一步說明「所以市長是在各方資訊提供的疑慮底下，包括有闖入市長室的人，包括了有很多的資訊擔心被跟監、監聽，以至於他說的是希望呼籲政府能夠不要以國家機器來做監控特定的人士」。

她說「所以我要再說明一次，所謂有追蹤器還有很多的疑慮，目前是在合理的懷疑，有這樣的疑慮跟擔心，那麼並沒有已經查到所謂在引擎蓋或其他地方，那但這個疑慮的確非常高的，所以提出對政府呼籲，希望國家機器不要介入選舉的過程，造成日情資蒐集會造成這些壓力，或是不必要的影響選舉結果，或許運用不當資訊的現象」。

王淺秋提到「是有很多『疑似』的跡證，但是都還需要進一步的查證，所以他第一時間去說得真的很清楚，他說的只是『可能』被裝追蹤器，他自己很擔心，他不是說我現在已經發現追蹤器了，或是我已經有什麼東西在我家裡被找到了，他不是這樣說的，那麼只是大家都一聽，都覺得已經被裝追蹤器，所以大家就立刻要拿出證據，來再加以追殺」，另外他們也呼籲「如果蔡總統當時也曾經在這樣的情況底下，覺得深受人生各方的壓力，有被監控的疑慮，那麼更應該在現在他已經國家機器在手上的時候，就更應該要正視」。

所謂疑似跡證是有哪些？王淺秋則保留表示「這部分我就不方便多說，那麼我們的習慣不一樣，不是說有一點點我們要去告發了，那麼就是如果真的有具體的內容的時候，我們才會跟大家提出來說明。如果有具體已經查出來的資料再跟大家報告，他只是當時說有可能被裝追蹤器，被提醒很多次，也有一些資訊，有些跡證顯示，他有被做這樣子的這個監控的可能性」。

她強調「所以我現在不會特別以所謂的證據出來給大家，我們也從來沒有說過，什麼在引擎蓋或已經發現追蹤器這樣的現象」。至於有媒體詢問過市議員陳麗娜發現是引擎蓋內有追蹤器，王淺秋則說「我沒辦法評論」。