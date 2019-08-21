「禿子漢子燕子」同盟變化　盧秀燕未表態是否接任競總主委

▲盧秀燕接不接韓國瑜競總主委遲未表態。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨中央要求執政縣市長擔任總統競選總部主委一職，新北市長侯友宜以專心市政為由不考慮接任，台中市長盧秀燕因個性謹慎遲遲未表態，萬一盧最後因其它考量而不接任，是否有備胎人選？政壇人士認為，不論是行政、議會或是黨部系統，藍營人才濟濟，而且都有豐富選戰經驗，當然，還是以盧秀燕為優先人選。

韓國瑜利用周休二日拚總統大選，已跑了桃園、南投和新竹，周日將到台中參拜9間宮廟，被問及會不會接任競總主委，盧秀燕說，她一定全力幫忙輔選，至於要不要掛職務或是掛什麼職務，還要和大家討論，而周日當天要不要陪韓拜廟，她也不很明確的說，是有一點時間可以安排。

關心政治的人對於盧秀燕遲遲不願很阿莎力的承諾，都歸究於處女座的謹慎個性，但韓國瑜已是黨提名人選，基於黨員又是市長立場，接任主委不是很天經地義，很有正當性嗎？

有人認為盧最後還是會接，只是時間點問題而已，接了，韓敗選，不會有人怪她，若勝選，大功一件，有利未來經費爭取，但也有人覺得，盧在市政掌握上還不熟稔，恐怕難以分身輔選，因此最壞狀況是，萬一盧因為不同考量而拒接呢？

據政壇人士認為，藍營其實人才濟濟，人選可從3大系統尋找，首先是行政系統，前台中縣長廖了以、黃仲生甚至是前台中市長胡志強等，其次議會系統，前議長林敏霖、顏清標、張清堂等也行，最後，黨務系統，曾擔任過台中縣市黨部主委的李耀群、或是現任顏文正等，都是具有豐富選戰經驗，而且輩分高、一呼百諾的戰將，不過，即使備胎人才不缺，但第一優先還是以盧秀燕為主，畢竟是現任市長。