韓市府稱蔡英文被偵監沒提告　黃帝穎：我告的！別侮辱選民智商

▲總統蔡英文。（圖／記者季相儒攝）



記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜宣稱自己被國家機器監控，自爆「可能」有被裝追蹤器，但總統府呼籲他提告，卻又選擇不提告，並扯出總統蔡英文在2011年時也曾有被政治偵防時也未提告。不過，律師黃帝穎跳出來打臉，當年就是他擔任律師去告發的。

韓國瑜日前自爆自己的座車「可能」遭裝置追蹤器，但又隨即表示「不會提告」。不過總統府認為，雖然是告訴乃論罪，但仍建議應該馬上提告，因為事涉證據保全問題，若日程延宕，證據恐有流失造假的疑慮。

不過，韓國瑜決定「不提告」，同時透過高雄市府的聲明加碼回擊，2011年蔡英文總統以在野黨身份公開抨擊馬政府作政治偵防時，是否也曾提告，「答案當然是沒有。運用國家機器所進行的監控，提告又有什麼用呢？」

高雄市府表示，蔡英文既然也曾經身在被政治偵防的疑慮中，如今掌握國家機器更應該率先作表率，捫心自問是否要求相關單位對韓市長作監控，並應主動宣示下令不讓國安情治單位介入選舉情搜監控相關人，而不是說一套做一套，逼著韓市長自己去作無謂提告。

但是高雄市府的聲明馬上被打臉證明說謊，當時協助蔡英文告發的律師黃帝穎就跳出來，強調「調查局流出一個公文，這案子是專案對總統蔡英文做情蒐」，這案後來雖然不了了之，但是是有基礎的證據在，他認為高雄市府發的聲明，只是凸顯韓國瑜毫無法學素養。

黃帝穎表示，依照正常的情況，搜集證據會正式提告讓檢方做偵辦，但韓國瑜不敢去回應檢察官法律上呼籲他捍衛權益，對於高雄市警局而言，像是連自己的警局都不信任，「他們說暫不提告，可以看得出毫無證據，做政治性操作」。

黃帝穎說，對韓國瑜而言，沒有證據，就不敢採取法律行動，「韓國瑜這樣不負責任的舉措，一來陷國家公務員於不義，二來是侮辱選民的智商。

▼律師黃帝穎。（圖／民進黨提供）

