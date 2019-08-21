雲林縣林內木瓜災損嚴重　25歲青農嘆：回去當兵算了

▲王昱翔第一年辛苦栽種的木瓜,就受到無情雨彈的襲擊。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠／雲林報導

雲林連日大雨，林內木瓜園嚴重水傷腐爛，農民心血全泡湯，25歲青農王昱翔，當兵時轉服志願役，去年剛從部隊退伍下來，回鄉學習種木瓜，看見自己辛苦栽種的木瓜，遭到這波無情雨彈的襲擊，他大嘆「早知道就繼續簽下去，留在部隊好了！」

走入木瓜園，原本應該是在果樹上的木瓜，現在卻是一顆顆安安靜的躺在地上，受到連續豪雨的影響，木瓜果樹上的葉面已呈泛黃，還未掉落的木瓜，手輕輕一碰就落了下來，「你看，這一點一點的白點，就是受到水傷，都沒用了！」木瓜農王昱翔撿起地上已經發霉的木瓜，無奈的表示，現在他終於能體會農民看天吃飯的心情。

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王昱翔說，去年服役期滿，在家人的呼喚下，回到林內種起3分地的木瓜，近10個月的時間，在產銷班班長的指導悉心照顧下，看著結實累累的木瓜，令他興奮不已，但人算不如天算，禁不起這場雨彈的攻擊，他的木瓜園幾乎全毀，雖然農委會依照天然災害補助辦法，每公頃可補助7萬5千元，但他說，光是一分地，從植栽到網室設備、肥料、工錢、噴藥就將近要15萬元的成本，補助根本無感，他自嘲的說，如果早知道這樣的結果，還不如乾脆回去當兵算了！