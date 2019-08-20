台南木瓜災損慘重　陳亭妃要求農委會儘速啟動天然災害救助

▲南部地區連續多日的豪大雨，造成木瓜等農作物損失慘重，特別是大內地區為南部地區主要木瓜產區，木瓜農損災情超乎想像。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部地區從上周以來連續降雨多日，造成不少農作物損失，其中主要受害農作物為木瓜，台南市大內地區木瓜果農民陸續向立委陳亭妃陳情反映，高雄地區已經公告木瓜現金救助，為何大內地區木瓜也是受災嚴重卻未納入救助，陳亭妃要求農委會儘速啟動天然災害救助。

立委陳亭妃指出，8月9日利奇馬颱風過後，加上西南風影響連續降雨，南部地區連續多日的豪大雨，造成木瓜等農作物損失慘重，特別是大內地區為南部地區主要木瓜產區，木瓜農損災情超乎想像。

根據陳情果農反映說，這次的木瓜不但大雨造成落果嚴重，連還在樹上的木瓜都有水傷、表皮發霉腐爛，根本無法採收送到市場販售，這1年來所有的辛苦全都泡湯了，災損情形十分慘重。大內地區木瓜種植面積約為250公頃，年產量為1萬2770公噸，這幾天災損陸陸續續傳出來，放晴之後的延遲性災害會持續發酵，果農初估折損情形恐超過五成！

陳亭妃在第一時間已要求農委會必須盡速認定致災原因、確認實際受害面積及損失程度，一旦確認，應比照高雄市方式，立即啟動公告天然災害專案補助方案，公告申請辦法讓農民可以盡速申報辦理現金救助，並從優從寬認定，能稍稍彌補種植損失，全力來協助果農重新站起來恢復生產，降低因極端氣後災害所造成的農業損失。