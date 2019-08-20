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「才0.5秒要我怎麼閃」　駕駛撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

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記者趙蔡州／綜合報導

雲林縣一名64歲楊姓男子投訴，自己4年多前在一處路口發生車禍，撞上違規左轉的69歲王姓騎士，事故鑑定報告結果顯示，他的反應煞停時間只有0.59秒，但法官認為他行經閃黃燈路口，先減速又加速是肇事次因，因此有3成的車禍責任，刑事判他3個月徒刑，民事部份還要賠近400萬，讓他根本不能接受。

行車紀錄器影片可以看見，楊先生2015年2月18日開車經過閃黃燈路口，下一秒前方的王男沒有打方向燈突然左轉，導致他反應不及直接撞上對方，強大的撞擊力讓擋風玻璃都被撞碎。他說「他從不同車道進來，很離譜的，單手在騎啊，我趕快緊急、趕快踩（煞車）啊，還是撞啊。」

▲▼「0.5秒要我怎麼閃」！駕駛撞癱違規騎士　崩潰：要賠400萬。（圖／東森新聞）

▲楊男民事部份要賠王男約400萬元。（圖／東森新聞）

事後鑑定報告顯示，他必須承擔3成車禍肇責，也因此被王家提告過失傷害，刑事部份經一審、二審直到定讞，他最終被判處3個月有期徒刑，可以易科罰金6萬元，但他認為法官的判決非常不公平，「3個月我認為很重，因為他危險駕駛，不同車道進來撞我，我不是違規還是超速，我都沒有。」

其實事故鑑定報告也顯示，車禍地點的路口速限50公里，楊男行駛到路口前有減速到40公里，通過後有加速但沒有超速，騎士突然左轉侵入車道，反應煞停時間僅0.59秒，但法官認為他減速又加速是車禍次因，民事部份判決他要賠2百多萬、終生看護費135萬，氣得他決定要繼續上訴。

▲▼「0.5秒要我怎麼閃」！駕駛撞癱違規騎士　崩潰：要賠400萬。（圖／東森新聞）

▲楊男表示，反應時間僅0.59秒，自己根本來不及煞車。（圖／東森新聞）

王男車禍後腦部嚴重受損，手無法抬起且行動不方便，智能退化生活無法自理，全靠妻子一人照顧生活，王男兒子也不願意多說什麼。楊男現在要繼續上訴，他認為自己也因為車禍受傷，玻璃碎片射入眼睛讓他差點失明，決定請求重做事故鑑定報告，希望法官給他一個公平的判決。

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關鍵字：車禍,騎士,違規左轉,雲林

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