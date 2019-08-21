高雄人好奇「阜杭豆漿」真的厲害？　資深老顧客：厚燒餅神到紅幾十年

▲阜杭豆漿的厚燒餅與薄燒餅各有擁護者。（圖／記者張一中攝）



記者黃可昀／綜合報導

知名實況主企鵝妹日前到台北「阜杭豆漿」吃早餐，排隊人潮長到快要看不見鏡頭，高雄一名網友看了就深感震驚，「那個隊伍超浮誇欸！」讓他很好奇阜杭豆漿真的有傳說中這麼厲害嗎？不過，有些網友卻覺得，其實阜杭豆漿很普通，沒有必要花這麼多時間去排隊，對此，有資深老顧客跳出來回文說，「幾十年前就開始排隊了好嗎？」這間店能紅這麼久，靠的絕對不只有名氣。

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▲吃過的網友評價兩極。（圖／記者張一中攝）



事實上，阜杭豆漿開店至今超過50年，在大台北地區一直是名聲響亮的中式早餐店，但有些吃過的顧客認為，「我家巷口屌打」、「厚燒餅比較特別，但也說不上好吃」、「其實不用排很久，只是真的就普通」、「排很久想說是很好吃逆，結果很普」、「真的普爆，油條還一軟一脆。」

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雖然有些人覺得口味很普通，但也有很多死忠顧客三天兩頭就去報到，每天排隊人龍依舊落落長，「厚燒餅真的挺不錯的～帶點麥芽糖甜味」、「鹹豆漿算少數好吃的」、「真的蠻好吃的，油條的口感很不簡單」、「阿就真的很好吃 ，我以前超討厭吃燒餅，唯一覺得好吃的就是在這。」

還有從小吃到大的顧客指出，「一堆大學才到台北念書的，都在那邊以為是只紅幾年，幾十年前就開始排隊了好嗎？」尤其是厚燒餅「外甜內軟還帶炭香的味道」，擄獲很多台北人的心，但確實需要花一些時間排隊，建議開店前30分鐘就提早去排隊。