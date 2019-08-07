在早餐店上班錯了嗎？ 媽教訓女兒：不讀書就會像哥哥一樣早起

▲媽媽悄悄跟女兒說，「你不好好讀書，將來就像那個哥哥一樣，要這麼早起上班賺錢！」（示意圖／ET資料照）

實習記者陳樂怡／綜合報導

在早餐店上班錯了嗎？一名男網友在網上PO文，提到先前有一對母女來店內光顧，但媽媽在點餐時，竟悄悄跟女兒說「你不好好讀書，將來就像那個哥哥一樣，要這麼早起上班賺錢！」讓他當下聽了非常難過，但也只能裝作沒聽到，繼續認真工作。

這名男網友在臉書社團「爆怨公社」PO文，提到他每日天剛亮就開店準備，頂著30多度的高溫，一大早又熱又曬，還要招呼絡繹不絕的客人，常常一整個上午都忙不過來。

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有一天，店內來了一對母女，沒想到在點餐的時候，那位媽媽先是看了他一下，接著竟和身旁的女兒悄悄說，「你不好好讀書，將來就像哥哥一樣，要這麼早起上班賺錢！」當時原PO就站在一旁，卻得假裝聽不到，甚至裝沒事繼續工作。

事後男網友表示，其實他當下很難過，也覺得很心酸委屈，如果可以他也不想這樣，因為在早餐店打工真的好累。

許多網友看完後，紛紛留言表示，「當他講這句話時，一定沒想過當沒有這些服務業幫忙，絕對要什麼沒什麼，所以懷抱感謝的心很重要」、「職業不分貴賤好嗎？又不是去偷去搶，只要肯做什麼都好，你好棒」、「小妹妹，如果妳不好好唸書，將來就得像妳媽一樣狗嘴吐不出象牙。」

有網友安慰原PO，職業無分貴賤，每個崗位都有它的責任和功能性，只要是堅守工作，一切憑著自己的努力，都應得到尊重，早餐店也不例外。