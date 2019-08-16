好友開早餐店！老闆每天爬不起來「結果2個月換新車」　他追問原因笑爆

▲網友好友創業開早餐店，成功發大財。（圖／翻攝爆廢公社）

記者黃君瀚／綜合報導

好朋友辛苦創業，自然是要兩肋插刀相挺，就有男網友分享死黨近日勇敢開了一間早餐店，沒想到從開幕起一連去了好幾天，全吃了閉門羹，根本沒在營業，納悶之下一問才知道，老闆根本就爬不起床。有趣的是，2個月後友人事業有成，連代步工具都換了，原來一切都是誤打誤撞的奇蹟！

曾姓男網友15日在「爆廢公社」貼文，提到最近朋友來電表示經營的早餐店要開幕了，希望能去捧場，他二話不說馬上應允。離奇的是，當他開幕日前往指定地址，發現早餐店根本沒有營業，追問朋友才知道「睡過頭了」，就這樣過了1天、2天、3天，他始終沒有吃到，「沒看他開過，接著我就忘記這回事了。」

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2個月之後，曾男發現開早餐店的朋友居然換了新車，一問才知道原來創業生意興隆，他一聽只覺得不可置信，「怎麼可能？你怎麼做到的？」朋友說，因為早上根本爬不起來，索性就把早餐挪到消夜時段賣，「誰知道這個時間點想吃早餐餐點的人更多，又沒競爭對手，我生意就這麼上來了！」

▲店內販售的台式青蔬牡蠣佐茄汁（蚵仔煎）。（圖／翻攝爆廢公社）

勵志的創業故事貼出後，引來近7千網友朝聖，「看起來都好好吃」、「要開早餐店卻起不來，莫名戳中我的笑點哈哈哈」、「厲害，闖出一片天」、「一種誤打誤撞的概念」、「晚上睡不著、早上爬不起來，剛剛好」、「要開早餐店卻起不來，莫名戳中我的笑點哈哈哈」、「無心插柳柳橙（成）汁」。

此外，還真有許多網友期待能在晚上時段吃到朝食，「半夜總想吃早餐店的鐵板麵」、「很好耶，晚上也有蛋餅吃」、「熱愛早餐的+1，恨不得三餐都有早餐吃」、「真的很奇怪，晚上特想吃早餐，反而早上總沒胃口吃東西」、「半夜真的有時想吃早餐」。

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