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準颱風「白鹿」周六最接近台灣！專家揭兩套劇本　路徑分歧變數曝光

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▲▼準颱風白鹿未來路徑目前仍分歧。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇臉書）

▲準颱風白鹿最快周三生成，但未來路徑目前仍分歧。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇臉書）

記者賴文萱／台北報導

今年第11號颱風「白鹿」最快周三生成，氣象局表示，目前路徑分歧度高，有影響台灣的機率，但也可能往日本琉球方向去，主要關鍵就取決於「太平洋高壓強弱」，但周六、日是都是相對距離台灣最近的時候。周三台灣仍受低壓帶影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨，其中南部降雨時間仍較長，周四後水氣減少，周末天氣則要取決該熱帶系統而定。

請繼續往下閱讀...

氣象達人彭啟明分析，熱帶性低氣壓正在發展當中，但渦旋還沒有成熟，變動度滿高，未來有兩套劇本，若高壓增強往西邊推，周四、五台灣天氣會轉好，不過熱帶系統就可能被推著往西邊走，接近台灣的機率大增；如果高壓偏弱，台灣附近的低壓就會持續影響，雨會持續下到周末，現在路徑不確定性高，要持續觀察。

▲▼準颱風白鹿最快周三生成。（圖／中央氣象局）

▲準颱風白鹿會先朝北北西往琉球海面移動，但後期路徑不確定性仍高。（圖／中央氣象局）

氣象預報員劉沛滕則表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，距離台灣約1600公里遠，最快周三有機會生成颱風，但強度預估不會很強，預估周六、日是該系統距離台灣最近的時候。

未來該熱帶低壓會先朝北北西往琉球海面移動，目前路徑不確定性仍高，有模式顯示有影響台灣的機率，但可能往日本琉球方向去，主要關鍵就取決於「太平洋高壓強弱」，原本預期太平洋高壓會持續減弱，往日本方向機率高，但今天模式又顯示高壓有點增強跡象，氣象局將持續觀察。

▲▼準颱風白鹿最快周三生成。（圖／中央氣象局）

▲周三台灣持續受低壓帶影響，南部降雨仍較持續，其他地區則要留意午後雨勢。（圖／中央氣象局）

至於接下來天氣變化，周三台灣仍受低壓帶影響，各地天氣不穩，不定時會有降雨，其中南部地區降雨會比較持續，也可能有局部大雨發生；其他地區午後雨勢也會明顯一些。

周四之後太平洋高壓逐漸西伸增強，水氣減少，恢復夏天典型午後雷陣雨天氣型態，上午晴朗炎熱，午後容易有午後雷陣雨，南部清晨可能還會有點雨，白天之後預估可以看到陽光。但周六、日兩天天氣則要看該熱帶系統未來移動路徑而定，目前變數仍高。

▲▼準颱風白鹿最快周三生成。（圖／中央氣象局）

▲周末天氣取決於未來準颱風白鹿的移動路徑。（圖／中央氣象局）

天氣職人吳聖宇則指出，熱帶低壓下午形成，有機會發展成今年第11號颱風白鹿，周末可能經過台灣附近，但未來路徑仍須視太平洋高壓強弱變化而定。

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關鍵字：颱風,白鹿,白鹿颱風,氣象局,氣象雲,彭啟明,吳聖宇

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