汐止變裝癖男「粉色肚兜+丁字褲」　連2天暗夜出沒嚇壞店家

記者孫于珊／新北報導

新北市汐止區中興路286巷12日凌晨5時許，一家早餐店門口竟出現一名扮女裝的59歲唐姓男子，由於穿著清涼，且不停在附近徘徊，令店家畏懼這名可疑男子是否會做出其他危險或不雅行為，因此將此事PO上臉書《汐止集團》提醒大家小心，警方也火速將唐男逮捕，依妨害風化罪嫌移送偵辦。

▲變裝癖男穿連身粉色肚兜及丁字褲「露臀」，凌晨徘迴嚇壞店家。（圖／翻攝自臉書《汐止集團》，下同）

監視器畫面中，唐男戴假長髮、身穿粉色無袖連身肚兜，可明顯看見裡面只有一條丁字褲，還刻意露出兩顆屁股蛋，相當清涼！甚至在店家附近來回徘迴，還不時往店內看，令店家感到不舒服。

原PO指出，唐男已不是第一次騷擾他們，三番兩次就過來露一下，中興路、明峰街常會出現他的蹤跡；還說，7月半恐怖的不是好兄弟，是莫名其妙在你前面裸露某些部位的變態！呼籲大家要注意。

警方執行網路巡邏時得知有名變裝癖男子出沒騷擾早餐店店家，便主動出擊，到店家了解情況。店家雖表示不提告，但為避免民眾恐慌，汐止分局員警加強附近巡邏密度，並研判變裝男出沒時間及地點後，13日凌晨4時許，變裝男於中興路274巷口再度現身！警方當場查獲，並於訊後依妨害風化罪嫌將他移送偵辦。

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