台南安平區「點亮漁光島」計畫　黃偉哲帶領各局處首長聯手投票！

▲參與式預算「點亮漁光島－為安平化妝」投票行動，黃偉哲市長率、新聞處長劉怡伶等人，共同為漁光島空地營造方案投票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年度安平區參與式預算「點亮漁光島－為安平化妝」投票行動全民串聯，黃偉哲市長8月19日下午率文化局長葉澤山、新聞處長劉怡伶等人，共同為漁光島空地營造方案投票，同時也鼓勵市民，行使自己的參與權利，投下神聖的一票！

「點亮漁光島」日前經2場公民大會熱烈討論，產生了6個與運動、休閒、遊憩、藝術、生態等兼具實用及創意的方案，安平區公所邀請全台南市民眾8月14日起至8月21日進行票選，最終高票當選的2個最佳方案，將由公所依序執行。

▲安平區長賴清足，鼓勵市民，行使自己的參與權利，投下神聖的一票。

安平區長賴清足指出，只要年滿16歲，居住/設籍/就業/就學於台南的民眾，皆符合投票資格。本案投票地點設於安平圖書館及安平旅遊資訊中心，每日上午10時到下午5時皆可投票，來投票的民眾還可以獲得一支代表「漁光星火」的螢光棒。民眾在投完票後，可以帶著它到漁光島的漁光燈箱進行點亮的動作，地點位在漁光大橋下橋後的左側，讓大家一起用星星之火點亮漁光島！

市長黃偉哲表示，今年台南市共有6個區公所辦理參與式預算計畫，包含安平、中西、仁德、佳里、新化及善化區，各區皆卯足拚勁，全力宣傳，期待讓審議式民主之概念更加普及，引進更多的社區組織、NPO等相關主體參與，以讓更多的想法、做法、願景等能更充分地反映於市政執行方針中。市長本人也以身作則，參與安平及中西區的投票，期待市民們把握民主之精神，積極參與公共事務，並以具體的投票行動，決定自己想要的世界。