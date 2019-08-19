台南煙波飯店正式開門迎客　黃偉哲：期待迎來觀光藍海

▲「煙波大飯店台南館」舉行開幕活動，由台南市長黃偉哲主持，台南又一融合在地文化底蘊新美學飯店落成營運。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲8月19日出席「煙波大飯店台南館」開幕活動，台南又一融合在地文化底蘊新美學飯店落成營運！由台南市政府、財政部國有財產署，以及民間合作開發之煙波大飯店，係依國有財產法以設定地上權方式，引進民間廠商投資興建營運，屬於市府10大旗艦計畫重點案件。



黃偉哲市長表示，位於中西區精華之最地段的煙波大飯店，與市府於2015年簽約，同年動工，如今在非常短時間內就完工落成，成為台南市目前房間數最多，基地面積最大的新興飯店；緊鄰各個重要文化聚落，例如孔廟文化園區、藍晒圖園區、小西門園區，與百貨商圈，周邊亦是飯店群聚，往來人潮眾多。





黃偉哲說，有了煙波大飯店的加入，與其他同業並非競爭關係，而是讓整個中西區商圈更加活絡，帶來良性的互動，帶動商家一同提高服務品質，提供市民朋友與外來的觀光客有更優質的旅遊休憩場所，提升台南市更好的旅遊體驗，打造一片觀光藍海，吸引世界各地的旅客。





市府指出，煙波大飯店座落於中西區原台南地方法院宿舍國有土地，面積約5413平方公尺，臨中西區永福路一段，基地對面為原台南地方法院，東北側鄰近孔廟文化園區、台灣文學館、美術園區等重要文化資產節點，西南側鄰近新光三越百貨、大億麗緻、晶英酒店、小西門等精緻的商業群聚。煙波大飯店台南館，為優質現代化旅館大樓空間，創造都市美學地標，將成為台南商業發展與觀光旅遊的新生力軍。