韓國瑜為軍購案謝川普...阮昭雄：他還應該謝謝蔡英文

▲總統蔡英文。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜就美國川普總統批准對台F-16戰機軍售案，19日上午透過競選總部發出中文、英文版本新聞稿表示感謝。韓國瑜表示，未來擔任總統，將會繼續強化台美國防與安全關係，善盡「和平捍衛者」的角色。總統蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄20日下午受訪時表示，韓國瑜不只該謝川普，還應該感謝蔡英文。

對於韓國瑜說法，阮昭雄表示，「韓市長不只要感謝川普，也要感謝蔡英文總統，保衛台灣這件事，是不分朝野一致對外，蔡總統堅持台灣主體性，捍衛台灣主體性以及保衛台海安全，這是全力在做的。」

是否認為韓國瑜在收割蔡英文政績，阮昭雄說，大家都很清楚這是誰做的，韓市長給人家的印象就是只有說，「奉勸韓市長把市政做好才是首要」。至於是否要建議韓國瑜先跟國民黨說好，不要對軍購案冷嘲熱諷，阮昭雄回應，國民黨包含軍購案等跟台灣主流民意相左的做法，大家都很清楚，韓國瑜要不要做些什麼需要他自己努力。

此外，阮昭雄也針對韓國瑜自稱被監聽一事回應，喊話對方主動舉證，相信檢調單位會全力辦案，查個水落石出。對於韓國瑜稱民進黨要抹黑他吸毒，阮昭雄無奈回答，「我覺得他想太多了，他應該專心於高雄市長，高雄市民對於找不到市長非常疑惑，專心市政勝過口水」。