　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

管中閔遭彈劾　韓國瑜競總：民進黨上演拔管2.0

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼A級稿~台大校長管中閔懲戒案二度開庭。（圖／記者李毓康攝）

▲管中閔為了懲戒案，再度出庭。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台大校長管中閔違法兼職彈劾案，公務員懲戒委員會（公懲會）19日第二度公開審理。這次開庭，管中閔否認違法兼職，並痛批「政治迫害」。對此，韓國瑜競選總部19日發布新聞稿表示，「民進黨上演拔管2.0，監察院已成東廠！」

根據監察院彈劾的資料，管中閔2012年2月6日至2015年2月3日擔任行政院政務委員、經建會與國發會主委期間，多次在壹週刊上發表有償的社論文章，每年獲取約65萬元稿費。監察院認定違法兼職，在今年1月15日通過彈劾，送公懲會審理。

公懲會19日第二度公開審理該案。這次開庭時，管中閔仍否認違法兼職。他強調，監察院公布他20年的收入、投稿筆名、媒體，洩漏個人資料，「濫權違法做成的彈劾案，就是政治迫害，這樣的彈劾根本就不應該成立。」

對此，韓國瑜競總認為，民進黨將監察院黨派化，破壞憲政體制，監察院對管中閔提出「彈劾」，理由牽強，證據薄弱，且提出彈劾的委員，絕大部分是總統蔡英文所任命者，這不僅侵害管中閔的名譽及言論出版自由，還有大學法明訂的校園自主與學術自由，更戕害監察院所應有的獨立性與客觀性。

▲▼「凱達格蘭論壇:2019亞太安全對話開幕式」總統蔡英文出席。（圖／記者季相儒攝）

▲蔡英文。（資料照／記者季相儒攝）

韓國瑜競總指出，監察院無論是以古代「御史大夫」或當代「監察使」的角色來訂位，都必須超越政治，公正地監督政府部門依法行政，若要純用黨派考量來行使公務員懲戒與監督政府的功能，那就行政院「自制」、「內控」不就好了？何必要在憲法上設置一個獨立於行政、立法院之外的監察院？

韓國瑜選總提到，民進黨2016年大選，取得總統大位與立法院多數席次，得以自行決定監察委員人選，但這不表示可以濫用權力，破壞法治，將「自己人」送進監察院，從而將超黨派的獨立憲法機關變成執政黨的傳聲筒，將超然的御史大夫變成錦衣衛，自此之後，誰還會信任監察院是「獨立」、「超越黨派」的機關？

韓國瑜競總認為，司法院釋字 632號解釋曾指摘立法院不行使監委同意權，是違反憲法上的「機關忠誠義務」，若單純「不作為」就構成違憲，那這次監察院自己濫用權限，無的放矢，只為完成政府「追殺管中閔」的「未竟之志」，豈不更是違憲的自毀行為？

韓國瑜競總強調，彈劾理由牽強，顯不成立，管中閔擔任國發會主委或其他職務期間，為媒體撰寫匿名社論，與法令所規範之「兼職」毫不相干，在媒體而言，聘請外人寫稿，絕不會使寫外稿的專家學者變成一種「職務」，從銓敘部函釋到各個大法官解釋，從未將「寫稿投書」當作違法的「經營商業」或「兼職」。

韓國瑜競總表示，監委豈能自行「造法」，創造新的「兼職」定義，從而使人入罪？何況證人也指出監察院彈劾理由中所指，由管中閔所撰寫的「社論」，實際上竟有許多並非管中閔所寫，可見監察院的彈劾，簡直是憑空猜測，生安造白，荒謬之至。

韓國瑜競總提到，期盼公懲會秉持憲法第八十條，法官依據法律，獨立審判，不受任何干涉之意旨，還管中閔一個清白，也給部分一心搞政治，濫用監察權限的監委一個警惕，「中華民國是法治國家，不容公務員懲戒成為政治追殺工具！」

ET快訊
她逛小7一瞥「童年絕種冰品」！網求店鋪...釣出店員拒賣真相

關鍵字：管中閔,彈劾,韓國瑜,監察院,東廠

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜爆座車遭裝追蹤器　綠營超熱心！奔行政單位要求說明

韓國瑜質疑車子被裝追蹤器　王定宇：被迫害妄想症

韓國瑜為軍購案謝川普...阮昭雄：他還應該謝謝蔡英文

韓國瑜「等身公文山」掀戰！　高雄教師：誰會跟一疊考卷一起拍照

改選黨主席無結論　時力：持續慰留邱顯智

回擊黃國昌「好爸爸說」　呂孫綾：不要貼別人標籤成就自己

韓國瑜自爆被裝追蹤器　潘恒旭加碼：確有其事，我也被跟監！

管中閔遭彈劾　韓國瑜競總：民進黨上演拔管2.0

受邀加入國政顧問團　核能流言終結者黃士修：不是貢獻韓國瑜

韓國瑜控車子被裝追蹤器…綠議員「火速」幫報警：市長安全人人有責

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

「壓到底往上拔」達人授暢通密技　最便宜吸盤輕鬆解決馬桶阻塞

歐告走路失憶症？外八＋同手同腳　頸圈掛「神奇棍子」網笑：常追車齁

勸移車遭甩2巴掌！美髮師臉挫傷 停車2年「第一次勸」...店家怒提告

周湯豪突衝進KTV突襲　現場女生尖叫跳起來...全瘋了!

韓國瑜爆座車遭裝追蹤器　綠營超熱心！奔行政單位要求說明

韓國瑜質疑車子被裝追蹤器　王定宇：被迫害妄想症

韓國瑜為軍購案謝川普...阮昭雄：他還應該謝謝蔡英文

韓國瑜「等身公文山」掀戰！　高雄教師：誰會跟一疊考卷一起拍照

改選黨主席無結論　時力：持續慰留邱顯智

回擊黃國昌「好爸爸說」　呂孫綾：不要貼別人標籤成就自己

韓國瑜自爆被裝追蹤器　潘恒旭加碼：確有其事，我也被跟監！

管中閔遭彈劾　韓國瑜競總：民進黨上演拔管2.0

受邀加入國政顧問團　核能流言終結者黃士修：不是貢獻韓國瑜

韓國瑜控車子被裝追蹤器…綠議員「火速」幫報警：市長安全人人有責

35歲保時捷改裝「越野蛙」　這輛911不僅能露營還能充當頂車機！

網購戰起來！99購物節打出免運回歸　超值開學3C、品牌日迎擊

拉力房車賽移師海岸山脈　尚德村風景秀麗車手讚：台灣合掌村

兩大利多支撐！富邦投信：增量資金入市、業績預喜大增　A股後市可期

女星求助男少將慘遭性侵！　惡男爽完沒事「還升上將軍」…她淚揭吃案惡行

《Mr.臨時老師》模範生原本是偶像！團體再出道坦言：個性不合

韓國瑜爆座車遭裝追蹤器　綠營超熱心！奔行政單位要求說明

2條地毯蟒為爭母蛇屋頂激戰！「頭互撞+身體狂纏」罕見畫面曝光

7月外銷訂單405.3億美元　繳出「連九黑」成績單

安宰賢實際上「就是個白目老公」　《新婚日記》作家曝：一點也不浪漫愛妻

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

1年未剪！受感染趾甲竟成「樹皮」 食趾遭過長拇趾甲掩埋...醫驚呆

政治熱門新聞

韓國瑜堆1人高公文山　最速件竟..

即／韓國瑜再爆車子被裝追蹤器！

政壇6人年輕照出土　許淑華逆天..

8月底掀底牌　郭台銘2劇本選總..

跟韓國瑜熟嗎？侯友宜：張錫銘比..

即／郭台銘深夜400字感念薄柔..

館長爆柯文哲約直播「我是在幫他..

十指緊扣事件　林佳新：我要李慶..

看過疊公文照！蔡英文酸韓國瑜：..

郭台銘下週2劇本選總統　不稱第..

嗆聲韓國瑜！基進黨秀比人高「罷..

漢子跑了燕子飛了　韓流消風大揭..

李佳芬農舍到期　雲縣高標準規格..

「公文」成話題...他：蘇貞昌..

更多熱門

相關新聞

開刀房持刀傷人案遭監院糾正　成醫允諾改善

成大醫院體外循環師林光宇因不滿遭職場霸凌，在開刀房持刀傷人，監察院認定成大醫院未積極預防及落實執行相關規範以確保病人與醫護人員安全，糾正成大醫院，成大醫院表示尊重監察委員調查報告，對於調查報告所指正事項，成醫會重視並落實檢討改善，共同為建構一個友善、優質的職場環境努力。

潘恒旭認「追蹤器」盯韓　自爆也被跟監

受邀加入國政顧問團　黃士修：不是貢獻韓國瑜

韓國瑜座車被裝追蹤器？綠議員火速報警

陳宜民：王金平早被邊緣化

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善離婚爆「陰謀論」！打臉證詞大翻轉

10外送員排滷味攤　她見「粉紅一條龍」傻了

0.5秒怎麼閃　駕駛撞騎士賠400萬

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光！

快訊／桃園民宅無聲崩塌！她被活埋…公公搬石塊救人

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘死　

妻子偷吃他站門外聽30分鐘！小王一句話家庭全毀

低壓雨彈來襲…2縣市拉警報

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

​小情侶跳河殉情！慘遇大蜥蜴釀1命危

小貓報到第一天　主人見到這幕暖爆

韓國瑜堆1人高公文山　最速件竟佔過半

錢櫃包廂玩瘋「蛇腰妹只穿Bra」　轉正面尷尬了

更多

最夯影音

更多

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面