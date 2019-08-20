管中閔遭彈劾　韓國瑜競總：民進黨上演拔管2.0

▲管中閔為了懲戒案，再度出庭。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台大校長管中閔違法兼職彈劾案，公務員懲戒委員會（公懲會）19日第二度公開審理。這次開庭，管中閔否認違法兼職，並痛批「政治迫害」。對此，韓國瑜競選總部19日發布新聞稿表示，「民進黨上演拔管2.0，監察院已成東廠！」

根據監察院彈劾的資料，管中閔2012年2月6日至2015年2月3日擔任行政院政務委員、經建會與國發會主委期間，多次在壹週刊上發表有償的社論文章，每年獲取約65萬元稿費。監察院認定違法兼職，在今年1月15日通過彈劾，送公懲會審理。

公懲會19日第二度公開審理該案。這次開庭時，管中閔仍否認違法兼職。他強調，監察院公布他20年的收入、投稿筆名、媒體，洩漏個人資料，「濫權違法做成的彈劾案，就是政治迫害，這樣的彈劾根本就不應該成立。」

對此，韓國瑜競總認為，民進黨將監察院黨派化，破壞憲政體制，監察院對管中閔提出「彈劾」，理由牽強，證據薄弱，且提出彈劾的委員，絕大部分是總統蔡英文所任命者，這不僅侵害管中閔的名譽及言論出版自由，還有大學法明訂的校園自主與學術自由，更戕害監察院所應有的獨立性與客觀性。

▲蔡英文。（資料照／記者季相儒攝）

韓國瑜競總指出，監察院無論是以古代「御史大夫」或當代「監察使」的角色來訂位，都必須超越政治，公正地監督政府部門依法行政，若要純用黨派考量來行使公務員懲戒與監督政府的功能，那就行政院「自制」、「內控」不就好了？何必要在憲法上設置一個獨立於行政、立法院之外的監察院？

韓國瑜選總提到，民進黨2016年大選，取得總統大位與立法院多數席次，得以自行決定監察委員人選，但這不表示可以濫用權力，破壞法治，將「自己人」送進監察院，從而將超黨派的獨立憲法機關變成執政黨的傳聲筒，將超然的御史大夫變成錦衣衛，自此之後，誰還會信任監察院是「獨立」、「超越黨派」的機關？

韓國瑜競總認為，司法院釋字 632號解釋曾指摘立法院不行使監委同意權，是違反憲法上的「機關忠誠義務」，若單純「不作為」就構成違憲，那這次監察院自己濫用權限，無的放矢，只為完成政府「追殺管中閔」的「未竟之志」，豈不更是違憲的自毀行為？

韓國瑜競總強調，彈劾理由牽強，顯不成立，管中閔擔任國發會主委或其他職務期間，為媒體撰寫匿名社論，與法令所規範之「兼職」毫不相干，在媒體而言，聘請外人寫稿，絕不會使寫外稿的專家學者變成一種「職務」，從銓敘部函釋到各個大法官解釋，從未將「寫稿投書」當作違法的「經營商業」或「兼職」。

韓國瑜競總表示，監委豈能自行「造法」，創造新的「兼職」定義，從而使人入罪？何況證人也指出監察院彈劾理由中所指，由管中閔所撰寫的「社論」，實際上竟有許多並非管中閔所寫，可見監察院的彈劾，簡直是憑空猜測，生安造白，荒謬之至。

韓國瑜競總提到，期盼公懲會秉持憲法第八十條，法官依據法律，獨立審判，不受任何干涉之意旨，還管中閔一個清白，也給部分一心搞政治，濫用監察權限的監委一個警惕，「中華民國是法治國家，不容公務員懲戒成為政治追殺工具！」