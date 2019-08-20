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怕被監管者盯上！避免隱私爭議　Google停止共享部分Android手機數據

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▲Google帶領用戶邁向無密碼時代。（圖／路透）

▲Google已停止向全球各地的無線通訊營運提供部分Android手機數據。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

近來各國監管機構對科技巨頭的審查愈發嚴格，外媒報導，Alphabet旗下的Google已為此停止向全球各地的無線通訊營運商共享部分Android智慧型手機數據。據悉，該數據內容主要是向電信商展是其網絡覆蓋所存在的弱點。

隨著隱私權疑慮升高，Google已停止向全球各地的無線通訊營運提供部分Android手機數據，據路透報導，Google此舉令一些營運商大感失望，在此之前，營運商會利用這些數據來決定需要在哪裡擴大或升級網路覆蓋。儘管這些數據都是匿名的，且共享這些數據也是普遍的做法，但Google這項決策凸顯出在數據隱私的重視逐漸升高之際，該公司相當擔心自己成為監管機構的目標。

Google停止共享的服務為2017年3月推出的免費服務「行動網路一覽」（Mobile Network Insights）。該服務將會再度圖上顯示無線通訊營運商在各個地區的信號強度及連接速度，其相關數據的來源為Android裝置，包括用戶選擇與Google分享的歷史位置、使用及診斷情況等。由於全球有超過75%的設備都運行Android系統，因此該數據一直是業內的一項寶貴資源。

不過據消息人士透露，Google出於對數據隱私的顧慮，已於今年4月關閉了上述的服務。也有部分知情人士指出，原因可能包括確保數據質量頗有難度，以及營運商連接升級實現進程緩慢。

Google發言人基夫（Victoria Keough）稍早已證實這一舉措，他解釋原因為「產品優先級」發生變化，「我們正實施一項計劃，旨在幫助合作夥伴透過提高整合與匿名方面的性能指標來優化其網絡。我們仍然致力於優化所有應用和服務的網絡表現。」

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關鍵字：Google,隱私權,Android

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