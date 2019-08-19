　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗籍油輪「扣押獲釋」…駛出直布羅陀海峽　美方抗議被無視

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼遭扣留在直布羅陀的伊朗油輪Grace 1。（圖／路透）

▲遭扣留在直布羅陀的伊朗油輪格雷斯1號（Grace 1）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英屬直布羅陀（Gibraltar）法庭18日裁定，英國扣押伊朗籍油輪的行動，不符合歐盟法規，也無視美國抗議、提出逮捕令，宣布釋放格雷斯1號（Grace 1）。根據了解，德黑蘭當局先前曾經表示，油輪的目的地在地中海，而非輿論先前認為的敘利亞。

▲▼英國,伊朗,油輪,荷莫茲海峽,史丹納帝國號,Stena Impero,蒙特羅斯號,HMS Montrose（圖／路透）

▲英國史丹納帝國號（Stena Impero）也被伊朗扣押。（圖／路透）

英國與直布羅陀政府宣稱，格雷斯1號要把大量石油載送到敘利亞，違反歐盟制裁，7月4日聯手扣押油輪。伊朗對此否認，2周後在荷莫茲海峽扣押英籍史坦納帝國號（Stena Impero），此舉被視為報復行為，也使得德黑蘭當局與西方國家關係緊張。

格雷斯1號被扣押一個多月後，直布羅陀最高法庭於上周宣布，英國的制裁在歐盟法中不適用，必須釋放伊朗油輪。根據伊朗半官媒Mehr通訊社報導，伊朗海軍官員埃斯拉米（Jalil Eslami）上周表示，格雷斯1號如果獲釋，所載運的貨物全都會送往地中海。

▲▼美國要求繼續扣押伊朗油輪Grace 1，船身名稱已經被油漆塗蓋。（圖／路透）

船身被油漆塗蓋的格雷斯1號。（圖／路透）

伊朗駐英國大使巴耶迪納賈德（Hamid Baeidinejad）在推特上說，「日以繼夜努力地執行港口後勤程序，保護全體隊員，時時刻刻都在與協調企業聯繫。隨著2個工程團隊從不同地點抵達，油輪預計今晚從直布羅陀海峽離開。」

美國司法部對此表示抗議，要求繼續扣押伊朗油輪，法庭16日還發出逮捕令，試圖阻撓格雷斯1號獲釋，因為國務院認為，這艘油輪正在協助恐怖組織伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。但是，直布羅陀法庭稱此舉不符合歐盟法規，拒絕華盛頓的要求。
 

ET快訊
雨彈續襲11縣市！台中升級豪雨特報　中南部明雨勢更劇烈
5同學開進蘇花隧道…副駕喊：減速！被BMW超車「一早看新聞沉
李佳芬還原「十指緊扣」現場　黑到無法無天「理事長就這個習慣」

關鍵字：直布羅陀,直布羅陀海峽,油輪,英國,伊朗,美國,敘利亞,歐盟

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國擬開放中、印觀光免簽證！　外交部憂「國安疑慮」

剖腹產嬰「鼻下5cm裂痕」…媽控手術刀劃傷　醫：胎位不正致畸型

「豬心」可望3年內移植人體　異種移植大突破…基因編輯是關鍵

澳戰略學者呼籲「認真看待台海情勢」　點名3條可能導火線

阿富汗婚禮爆炸！　新郎痛失14至親：永遠看不見人生希望

8年內戰「最後戰略重鎮」　敘利亞政府進逼…蘇愷22型戰機遭擊落

3歲小男孩迷路黑森林　與棕熊野狼共度2晚…喝沼澤水奇蹟存活

她被盤查…誠實從瑜珈褲裡掏出30公分　被控4罪＋社區服務200hrs

俄試射「核飛彈」釀5死　1周後…挪威檢測出「放射性碘」

車摔進山溝…拖吊竟見後座「骷髏白手」伸出窗外丟黑布

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

地球其實是「甜甜圈形狀」？地平派學者打破圓形迷思

伊朗籍油輪「扣押獲釋」…駛出直布羅陀海峽　美方抗議被無視

軌道切斷腿！雲霄飛車跳車不及　男大生「斷肢沾滿土+多重骨折」接不回

13、30發音不清！納粹保時捷意外流標　收藏家：這是一場笑話

戰火下的犧牲品！逃難遇空襲…窗戶在眼前震碎　4歲童毀容「再也看不見」

民調出爐8成南韓人「拒絕遊日」　日本汽車遭加油站員工排擠

棲息地被破壞！印度4公尺岩蟒吃流浪狗　見人秒反芻…「濕黏黑色物」滑出

泰國擬開放中、印觀光免簽證！　外交部憂「國安疑慮」

要在小學掃射百人…美警逮捕3名「企圖發動」大規模槍案嫌犯　網：都白人？

擔心遭美國制裁打擊！　中石油8月暫停裝載委內瑞拉原油

仇人住3樓卻不知那一棟　惡情侶三秒膠怒灌大門鑰匙孔報復

地球其實是「甜甜圈形狀」？地平派學者打破圓形迷思

袁艾菲勾同事上床「買可樂」衝收視　曝光獨家獵愛祕技！

暗酸韓國瑜「一人高公文」？　侯友宜：做出政績才重要

超商購物「機車踏板獨留娃」　小手小腳露出...媽媽們都心碎了

求職照過來！　台南就業中心8月下旬連3場徵求780優秀人才

反暴力路跑　竹市府呼籲以行動支持「要抱不要暴」

見長髮正妹瞬間「精蟲衝腦」撲倒　她揮九陰白骨爪狠扯蛋秒退狼

鬼鬼玩遊戲玩到出意外！　「一刀剪進手指」噴血慌喊：叫救護車

《圈套》卞慶華敬業：現在一邊耳朵聽不到！現身台中粉絲擠爆

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

國際熱門新聞

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

16天男嬰32度高溫封車內　「..

川普證實「批准售台F-16V戰..

陸女拍超美鑽石灣　下秒「搜救隊..

她停車購物... 回來見男屍躺..

22歲媽約12歲弟滾床！正太控..

白宮證實：川普想「買下格陵蘭」

炸彈客婚禮自爆63死　IS宣稱..

警犬搜毒一鑽　短裙妹張腿被狂聞

女遭Uber司機性侵　還加收4..

「牛郎界帝王」豪宅曝　爆3怪癖..

12歲少女遭鬼父性侵懷孕　男嬰..

蠢妹找殺手滅口親生母　為湊「2..

澳戰略學者籲：認真看待台海危機

更多熱門

相關新聞

窗戶震碎刺滿臉　4歲童毀容失明

敘利亞北部戰事頻傳，許多無辜的平民受到波及，更有許多來不及長大的孩子在砲火中失去性命。現年4歲的庫德族男童約瑪（Jouma），在1年前和家人搭乘巴士準備逃離敘利亞，沒想到卻在此時遭到空襲，坐在窗邊的約瑪立刻被碎玻璃刺滿臉，雖然幸運地活下來，但眼睛就此失明，永遠無法再看見世界美麗的景色。

日本7月出口疲軟　已連續8個月下滑　

美售台F–16V 陸外交部:立即取消

檢測出「泥巴臉」　愛用3C使皮膚嚴重老化

2.4米短吻鱷路上暴衝　駕駛嚇傻

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

南韓三大社2019上半年損益出爐

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

安宰賢神隱27hrs靠山遭起底　韓網罵翻

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面