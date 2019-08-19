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泰國擬開放中、印觀光免簽證！　外交部憂「國安疑慮」

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▲機場,曼谷機場,蘇萬那普國際機場,BKK,泰國機場,Checkin櫃台,泰航,行李托運,行李輸送帶。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲泰國觀光旅遊業相當發達。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者吳美依／綜合報導

泰國旅遊和體育部16日提案，希望開放中國、印度旅客免簽證入境，藉此促進觀光業發展，將在20日交付內閣批准。但是，外交部長帕瑪威奈（Don Praramudwinai）寫信給總理帕拉育（Prayuth Chan-Ocha）表示反對，因為他認為目前國內缺乏管理出入境遊客的制度，如果開放這兩個人口大國自由來去，可能會造成國家安全與經濟危機。

泰國經濟相關部會首長召開會議，提出一系列振興經濟的草案，預估總共將會帶來3160億泰銖的效益。其中，旅遊和體育部提出，免除中國、印度遊客的簽證規定，如此一來，兩國觀光客不用申請簽證，就可以在國內待上30天，雖然每年可能損失12、13億泰銖的申請費用，可是能夠促進觀光旅遊業的繁榮。

▲▼泰國多處機場開設大陸遊客入境專用通道。（圖／翻攝自泰國移民局微博）

▲泰國多處機場開設大陸遊客入境專用通道。（圖／翻攝自泰國移民局微博）

《曼谷郵報》指出，今年年底以前，中國旅泰遊客人數可望突破1100萬人，印度遊客則大約200萬人。旅遊和體育部稱，如果這項措施生效，預計明年印度遊客能夠成長到300萬人。

外交部長帕瑪威認為，「簽證」是監督外國人士入境，並且預防潛在國安危機與經濟安全的措施，如果取消，將會造成廣泛影響，必須謹慎考慮。此外，中、印兩國都各自擁有超過10億人口，泰國卻缺乏全面且連貫的旅客管理系統，難以應對可能湧入的龐大人潮，可能陷入混亂。

▲▼ 泰國。（圖／路透）

▲泰國當地小吃攤販。（圖／路透）

帕瑪威也提到，有些人可能會藉機逃離家鄉的困頓生活與自然災害，現在就已經有許多中國人趁著旅遊業獲利，在泰國經營商業，甚至主宰許多省分的農產品價格，如果這些人們試圖定居下來，不但可能衝擊本國公民原有的生活方式，對於國家也沒有好處，「因為這些經濟利益只會存在於他們內部。」

帕瑪威認為，經濟不景氣的可能因素有非常多，例如美中貿易戰跟泰銖升值，但是免除簽證絕非解決經濟成長緩慢的正確途徑，反而對國安和當地生活造成影響。

▲▼泰國曼谷素汪那普機場。（圖／翻攝自臉書／Suvarnabhumi Airport）

▲泰國曼谷素汪那普機場。（圖／翻攝自臉書／Suvarnabhumi Airport）

綜合外媒報導，一名不具名機場移民部門官員認為，免簽證不會對移民部門造成困擾，因為這兩國旅客很少遇到簽證過期的問題。泰國國家安全委員會總秘書長瑞克桑諾（Wallop Raksanoh）表示，很有自信安全機構可以處理外交部的疑慮，對於這項提議樂觀其成。

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關鍵字：東南亞要聞,簽證,觀光,旅遊,國家安全

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