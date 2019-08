5米「詭臉巨手」三七步斜站屋頂…路過都嚇瘋　美術館：不是川普

▲《誰》展示在紐西蘭威靈頓市立美術館屋頂上。(圖/翻攝自Wellington City Gallery官方網站)

記者吳美依/綜合外電報導

紐西蘭威靈頓市立美術館19日展出大型藝術品《誰(Quasi)》,是一隻高達5公尺的巨手,手背上卻有一張表情不屑的詭異臉龐,無名指往後彎曲,斜斜地站在建築物屋頂上。這座雕塑掀起熱烈討論,有些市民認為毛骨悚然,也有人認為可以為美術館帶來人潮。美術館官方則特地聲明,作品並不是在描繪美國總統川普。

《誰》的形象參考世界名著《鐘樓怪人》主角卡西莫多(Quasimodo)的佝僂背部,以及藝術家本人的身體部位描繪,利用聚苯乙烯和樹酯混合而成。

威靈頓市立美術館出動直升機將它安置到屋頂上,預計展示三年,為因地震毀壞的市民廣場帶來一點生機,還特地發出聲明解釋,雕像絕對不是在影射美國總統川普,「象徵著『藝術家的手』能夠自行發展出巨大的生命力。」

Is it a bird? Is it a plane? No—Quasi has landed! This morning, Ronnie van Hout’s Quasi was installed on our roof. Quasi is a joint project with Wellington Sculpture Trust, with support from Wellington City Council, Wellington Community Trust, and Richard Burrell. pic.twitter.com/9MaHc9gB71