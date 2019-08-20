5米「詭臉巨手」三七步斜站屋頂…路過都嚇瘋　美術館：不是川普

▲《誰》展示在紐西蘭威靈頓市立美術館屋頂上。（圖／翻攝自Wellington City Gallery官方網站）

記者吳美依／綜合外電報導

紐西蘭威靈頓市立美術館19日展出大型藝術品《誰（Quasi）》，是一隻高達5公尺的巨手，手背上卻有一張表情不屑的詭異臉龐，無名指往後彎曲，斜斜地站在建築物屋頂上。這座雕塑掀起熱烈討論，有些市民認為毛骨悚然，也有人認為可以為美術館帶來人潮。美術館官方則特地聲明，作品並不是在描繪美國總統川普。

《誰》的形象參考世界名著《鐘樓怪人》主角卡西莫多（Quasimodo）的佝僂背部，以及藝術家本人的身體部位描繪，利用聚苯乙烯和樹酯混合而成。

威靈頓市立美術館出動直升機將它安置到屋頂上，預計展示三年，為因地震毀壞的市民廣場帶來一點生機，還特地發出聲明解釋，雕像絕對不是在影射美國總統川普，「象徵著『藝術家的手』能夠自行發展出巨大的生命力。」

Is it a bird? Is it a plane? No—Quasi has landed! This morning, Ronnie van Hout’s Quasi was installed on our roof. Quasi is a joint project with Wellington Sculpture Trust, with support from Wellington City Council, Wellington Community Trust, and Richard Burrell. pic.twitter.com/9MaHc9gB71 — CityGalleryWgtn (@CityGalleryWgtn) 2019年8月18日

根據了解，來自基督城藝術家霍特（Ronnie van Hout）長期旅居澳洲，在家鄉2011年發生大地震後，創作出這座「半自畫像」雕塑，過去三年展示在基督城市立美術館。

Breaking: Wellington man pulls off most complicated fingerboard trick ever using giant hand and helicopter. pic.twitter.com/hLppKQkVJL — Adam (@adamthomsonnz) August 19, 2019

《誰》於2016年被公開展示時，一名當地藝術家氣到列出10個雕像被須被移除的理由，其中指出那根無名指「不恰當、挑釁地指向行人和辦公室員工」，如今社群媒體也形容「惡夢成真」、「太詭異了」、「某種可怕又邪惡的存在」。

有些網友卻樂觀其成，指出《誰》讓市立美術館成為熱門話題，還可以吸引大批觀光人潮。有些基督城民眾甚至想把雕像要回去，「這隻噁心的手屬於基督城！」