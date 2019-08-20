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氣候不穩定高溫又多雨　普渡供品怎保存？專家給建議

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▲▼ 近日雨後溫差大中元普渡祭品不容易保存保鮮。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲近日雨後溫差大，中元普渡祭品不容易保存保鮮。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆七月份是傳統普渡節日，各大菜市場與大賣場時常湧入許多採購普渡用品的民眾，祭拜的食物該怎麼挑選，以及有什麼該注意的小撇步？嘉義市社區營養推廣中心營養師表示，今年農曆7月的氣候不穩定、高溫又多雨，因此普渡祭拜的食物選擇與保存特別重要，才能誠心祭拜又顧健康。

▲▼ 近日雨後溫差大中元普渡祭品不容易保存保鮮。（圖／記者翁伊森翻攝）

1.食材安全:常聽長輩說:「祭拜好兄弟後，食物的精華都被好兄弟們吸走，祭拜後的食物變得相對無味道，食材也容易壞掉」；以科學的角度來看，台灣農曆七月份天氣熱、氣溫高，食材可保存的時間相對減少，因為高溫加上潮濕是細菌們最喜歡的環境，而細菌在食物上大量孳生(繁殖)後，容易造成食物的酸鹼值降低，食物才跟著腐敗。

營養師說，特別最近兩周受到西南季風影響，常常有間歇性大雨，雨一停、氣溫又立刻上升，這樣忽冷忽熱的狀況對於祭拜食物新鮮度影響很大。

要如何確保食材的安全?營養師建議，儘量挑選食材表面含水量較低的食物，並祭拜結束後儘快放入冰箱保存。若祭拜後要食用，一定要再加熱殺菌，才能吃得安全又健康。

2.三牲素果:三牲中的雞、豬、魚，都是蛋白質類食物，比其他食品更容易吸引細菌的佇留與生長，因此營養師建議，祭拜過程中在三牲表面蓋上一層保鮮膜，能有效避免環境中的細菌與灰塵附著；而素果建議挑選當季新鮮水果，不僅有許多維生素、礦物質、植化素、膳食纖維，更是促進腸道蠕動的好幫手。

3.飲料:民眾常會選擇汽水、有吉祥詞語的鋁箔包裝飲料，祈求財運事業興旺。營養師表示，含糖飲料一天最多以一杯為限，最好以無糖茶類或白開水取代含糖飲料，減少糖份的攝取，身體健康無負擔就是拚事業求財運的最佳本錢。

4.罐頭:因現在食品加工技術進步，許多魚類經罐頭加工過程後，仍能保留原來的營養素；營養師建議民眾可以挑選相對健康加工方式的罐頭，例如:水煮鮪魚罐頭就比油漬鮪魚罐頭健康，除了可以攝取到EPA、DHA及完整的胺基酸外，也能避免過多油脂的攝取。

普渡採購最重要的就是進行購買量管控，民眾一定要注意三不原則:『不過度採買、冰箱不儲存過量食物、就不會吃下過多負擔』，誠心祭拜又健康。

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