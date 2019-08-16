嘉縣家畜所祭拜「獸魂碑」　翁章梁帶頭安息魂魄

▲ 嘉縣中元祭拜獸魂碑，翁章梁籲全民守護台灣。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為悲憫並追念往生動物生靈，嘉義縣家畜防治所8月16日舉辦「獸魂碑」中元普度活動，縣長翁章梁帶領所有獸醫師等防疫人員、行政院政務顧問林秋桂、義竹鄉長黃阿家、嘉義大學獸醫系教授、嘉義縣市獸醫師公會、嘉義縣動物保護協會與各產業團體代表等產官學界，一同祭拜，願台灣能免於動物浩劫，免於災難，更呼籲全民共同防疫，共同守護台灣。

▲ 嘉義縣家畜防治所舉辦「獸魂碑」中元普度活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

大陸疫情頻傳，包括非洲豬瘟、炭疽病、禽流感等，為防堵動物疫病入侵，我國產官學界全面警戒並加強邊境防疫。中央在去年12月修法將非經檢疫攜帶肉品回台之裁罰基準提高到20萬，再犯者即開罰100萬，但至今違規攜帶疫區肉品闖關案件不斷，顯示一般民眾仍毫無防疫觀念，讓第一線防疫人員與畜產業者憂心不已。

翁章梁表示，家畜所肩負第一線動物防疫重要工作，也擔任維護公共衛生重要角色。但是一旦爆發重大動物疫情，基層防疫人員要執行的是動物撲殺與屍體處理作業。防疫工作事關眾多生命與社會經濟損失，全民應當全力配合國家政策共同防疫政策，全力杜絕疫病入侵。

▲ 嘉縣中元祭拜獸魂碑。（圖／記者翁伊森翻攝）

家畜所說明，86年陸續爆發嚴重動物疫情，為防堵疫情蔓延而撲殺眾多動物，至93年有感於重大疫病及天然災害造成動物死傷慘重，為供安息魂魄，重新豎立「獸魂碑」並供奉至今。此外，為配合環保局響應環保政策，此次祭拜將集中所有紙錢送往焚化爐焚燒，共同維護空氣品質。