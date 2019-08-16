普渡完好兄弟遭科大生恍神撞死　鄰長兒淚訴：明明走在人行道上

▲葉老鄰長樂心公益，退休後正開始享受兒孫之福竟遇劫斷魂。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

「才要剛開始開始安享天福耶……」想到父親走在人行道上也能被撞死，葉先生情緒激動，眼淚不禁流了下來。15日深夜10時許葉老先生到廟裡當義工辦完普渡法會後步行返家，在新北市新莊捷運站被一名疲勞駕駛的陳姓男大生撞飛喪命，短短15分鐘的路程再也走不完，葉兒氣憤直指「你明知你恍惚，有那麼多大眾交通工具可以用，你硬要栽著頭開車，你硬要回來，不能路旁休息一下嗎？」

新北市新莊區的的葉老先生平時熱心公益，還是地區的鄰長，從事室內裝潢退休之後，平時沒事就到新莊的地方廟宇「慈祐宮」當義工約9年，幫媽祖婆做事保佑家體的人平安，已經71歲了身體還相當硬朗，才正準備開始享受下半輩子兒孫之福，不料農曆7月15中元普渡當日，閻羅王卻找上了他。

葉兒受訪表示，父親這次到慈祐宮服務4天，前3天已經順利結束，在第4天一早7點多就出發，出門前還跟他說「明天就放假了！」因當天是中元普渡，廟裡法會、祭拜最繁忙之時，父親一直忙到10點多才回家，在步行返家路上只差一個紅綠燈口就要到家，自己在上大夜班還來不及見到他，就連最後一句話也講不到了。

▼科大生疲勞駕駛休旅車撞飛老鄰長害命。（圖／翻攝自臉書社團「愛．新莊」）



當時葉老先生跟著另外一名志工一起步行，經過新莊捷運站2號出口，葉老身強體健走在前頭，突如其來一輛由陳姓男科大生駕駛的休旅車駛上人行道，將腳踏車停放告示牌給撞斷後，近乎沒剎車將他撞飛，車子直到撞上電信箱才停下；葉老手裡原本拿著祭拜完的泡麵、水果散落一地，當場失去生命徵象，經送往醫院搶救仍回天乏術。

「怎麼會走在人行道上面被撞，跟路面高低落差那麼高了，竟然會撞上去沒感覺，還繼續開上去，直接撞到人還撞飛，時速真的不知道多快！」講到氣憤之處，葉兒越顯激動。據查證，肇事的陳姓男子（20歲）就讀明志科大，事後表示因為參加完學校的活動後，開著母親的休旅車返家，因為疲勞駕駛疏忽才會釀禍，警方並無檢測到酒駕情形‵，訊後被依照過失殺人罪嫌送辦。

▼休旅車越過高地落差後衝上人行道，腳踏車停放告示牌也被撞斷。（圖／翻攝自臉書社團「愛．新莊」）



「全家忽然就少一個人！」原本老先生隔天就能放假，安閒的在家陪孫子、看電視，受訪時仍未闔眼的他，根本不敢放鬆心思，就怕眼睛一閉就想到與父親一起吃飯、一起出去玩的畫面，「沒有了，從此沒有了，聲音也聽不到了……」葉兒一回到家，看著爸爸平常坐的椅子，眼淚就不由自主掉下來；他一直覺得「不可能，一定急救的回來！不可能，走在人行道上不可能那麼嚴重！」葉兒至今仍無法接受父親離世的事實。

「就只差一個疏忽，就只差你的恍神，一句恍神就帶過，你是年輕，不然我懷疑你是不是三寶！賠償都是屁啦！」知道對方還只是個大學生，葉兒難過、憤怒、同理的情緒交雜在一起，注視著記者雙眼說道「我們能責怪他嗎？他這一輩子怎麼辦？人生還沒開始耶。」現在葉家人只盼辦好後事，讓葉老一路好走，至於後續的官司及賠償問題還沒心思多想，一切依法律照程序進行。

警方也呼籲駕駛人，為了他人及自身的安全，行車時務必維持體力、集中精神，並注意車前的狀況，以避免發生不必要的危害。

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▼葉老先生手中原本拿著祭拜完的供品灑了一地。（圖／翻攝自臉書社團「愛．新莊」）



▼休旅車直到撞上電信箱才停下。（圖／翻攝自臉書社團「愛．新莊」）

