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館長證實柯文哲約直播　怒嗆柯粉：柯P自己大哥「我是為他好的粉」

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▲▼館長在直播中證實，柯文哲幕僚已經來約下次的直播。（圖／記者林敬旻攝／取自飆捍臉書）

▲館長在直播中證實，柯文哲幕僚已經來約下次的直播。（圖／記者林敬旻攝／取自飆捍臉書）

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢日前在直播中感嘆，對柯文哲感到很失望，「本來100分，現在不到60分」、「他以前跟現在已經不一樣」。讓外界臆測，館長是否要也要變柯黑？對此館長19日晚間直播中表示，柯文哲的幕僚團隊已經來約直播了，柯P自己大哥「我是在幫他」。

館長日前談到柯文哲的話題表示，近期柯的一些作為讓他看得一頭霧水，「我個人對柯P很失望，本來100分，現在不到60分」，但柯文哲到現在仍沒有表態到底要不要投入2020大選選戰，「不要讓大家看不懂你（柯文哲）的所作所為，你是想吃不敢吃，要選就選，不要選就不要選」。

相關言論一出，館長又遭到許多柯粉或反串粉的網友圍剿，對此他回應表示，柯文哲幕僚團隊已經約直播了，柯文哲將會到直播現場用白話文解釋大家的疑惑，確認好直播日期之後，將會彙整網友的提問，由館長親自進行訪問。

館長解釋，「來現場大家聊聊，我就會懂你的意思」大家都好朋友、好兄弟有什麼不滿就直接講出來，柯文哲也透過直播把所有的誤會或抹黑一次講開。

▲▼館長在直播中證實柯文哲幕僚已經約下次直播。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

▲館長希望在直播中柯文哲能夠把所有的話一次說清楚。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

館長接著嗆聲柯粉，「館長X媽XX，罵我們柯文哲，你柯文哲？你柯文哲？你的？你鐵粉？我不知道我是柯文哲什麼粉？我是為他好的粉，我是真心為他好的粉，他我自己大哥，你要找我吵架」？

館長說，「我在做事，有我的步驟、原因、步調，我不是在罵他，我是在幫他，我提出的問題，不就是所有人攻擊他的問題嗎？他今天這些問題不解決，他怎麼會大尾起來，問題解決掉了，他才會大尾得起來」。

甚至有網友質疑館長成為蔡英文收買的「1450」專批柯P。對此館長解釋，「誰有辦法買我」，他的公司一年營業額10億，一年至少有2億的利潤，扣稅之後至少1億6千萬，他個人年收入超過5千萬，「誰有辦法買我？郭台銘來我這邊都不敢跟我講我要買你了」，直接嗆爆館長被蔡英文收買的說法。

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關鍵字：館長,柯文哲,柯粉,直播

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