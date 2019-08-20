　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前柯粉蔣月惠臉書怒批「柯沒中心思維」：自我、不可一世的人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲屏東縣議員蔣月惠被檢方依妨害公務罪起訴 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣議員蔣月惠7月被檢方依妨害公務罪起訴。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

台北市長柯文哲組黨後粉專爆出「退讚潮」，許多公眾人物和網紅也紛紛表態對柯文哲失望，「以前跟現在不一樣」。而曾把柯文哲視為偶像的屏東縣議員蔣月惠19日晚間公開批評，柯文哲「沒有自己的中心思維與立場」，而且是一個「自我、不可一世的人。」

蔣月惠2018年7月16日因不滿「屏東市公勇路拓寬工程」，闖進管制區內拉扯合法執行任務的女警，還毆打對方頭部，再咬傷女警右前臂；到了今年7月，檢方依妨害公務罪起訴蔣時，還被她指控是「羅織罪名」。 

▲▼柯文哲接受沒提時事訪問。（圖／記者宋良義攝）

▲柯文哲臉書掉粉情況明顯。（圖／記者宋良義攝）

蔣月惠曾經也是柯文哲的粉絲，她覺得柯很勇於表達真實的自己，想生氣就生氣，作風態度不像一般政客，「我覺得我跟他很像」。為了表達自己支持，蔣在咬傷女警的同一年還特地北上到北市府活動現場堵柯；然而柯在2人見面後給出的回應讓蔣失望了，「不過我不會咬人」。

隨著柯文哲近來聲望下跌，蔣月惠19日晚間在臉書發文，「在他對媒體說他不會咬人那刻，柯文哲就從我心目中的偶像裡移除了。」她說，柯文哲和柯媽之前都曾表態若不選總統，會支持蔡英文，但近日柯的種種動作，「沒有自己的中心思維與立場」，「我覺得他是一個不熱情，而且是自我、不可一世的人。」

網友紛紛在貼文底下留言，「議員見解確實很中肯」、「退讚動起來」、「議員觀察敏銳」、「就一個投機客」；不過部分留言的網友不同意蔣的說法，「要會做事又要會做人，敢請問議員你做到了嗎」、「跟妳一樣不可一世」、「跟妳一樣，原本還以為是個新希望，現在我也移除了。」

ET快訊
回家拿資料多一雙鞋！他站門外「聽30分鐘」…小王一句話家庭全
10外送員排爆滷味攤！她見「粉紅一條龍」傻了　在地人揭關鍵2
台鐵奧客羞辱站務員！副站長霸氣「解約」拒載　影片曝光萬人叫好

關鍵字：柯文哲,蔣月惠

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

前柯粉蔣月惠臉書怒批「柯沒中心思維」：自我、不可一世的人

跟韓國瑜熟嗎？侯友宜「張錫銘比較熟」　劉寶傑：都被槍抵著頭怎會怕韓粉

館長證實柯文哲約直播　怒嗆柯粉：柯P自己大哥「我是為他好的粉」

那些年的政治人物…小鮮肉身材回不去　高嘉瑜從西瓜皮變長髮女神

政壇6人年輕照大出賣！許淑華20歲逆天美腿曝光　網驚呆瘋傳

韓國瑜「批公文」成話題...他看不下去：蘇貞昌滿腦只想選舉

蔡英文用國家機器打選戰？　政壇「寒蟬效應」浮現

快訊／郭台銘深夜400字感念薄柔纜：你是我們最親愛的家人

影／韓國瑜直播「比人高」公文　基進黨秀「罷韓連署書」嗆聲：要比高度？

影／抓包！韓國瑜直播秀1人高公文山　一堆紅色最速件「公務員氣死」

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

「壓到底往上拔」達人授暢通密技　最便宜吸盤輕鬆解決馬桶阻塞

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

歐告走路失憶症？外八＋同手同腳　頸圈掛「神奇棍子」網笑：常追車齁

勸移車遭甩2巴掌！美髮師臉挫傷 停車2年「第一次勸」...店家怒提告

周湯豪突衝進KTV突襲　現場女生尖叫跳起來...全瘋了!

前柯粉蔣月惠臉書怒批「柯沒中心思維」：自我、不可一世的人

跟韓國瑜熟嗎？侯友宜「張錫銘比較熟」　劉寶傑：都被槍抵著頭怎會怕韓粉

館長證實柯文哲約直播　怒嗆柯粉：柯P自己大哥「我是為他好的粉」

那些年的政治人物…小鮮肉身材回不去　高嘉瑜從西瓜皮變長髮女神

政壇6人年輕照大出賣！許淑華20歲逆天美腿曝光　網驚呆瘋傳

韓國瑜「批公文」成話題...他看不下去：蘇貞昌滿腦只想選舉

蔡英文用國家機器打選戰？　政壇「寒蟬效應」浮現

快訊／郭台銘深夜400字感念薄柔纜：你是我們最親愛的家人

影／韓國瑜直播「比人高」公文　基進黨秀「罷韓連署書」嗆聲：要比高度？

影／抓包！韓國瑜直播秀1人高公文山　一堆紅色最速件「公務員氣死」

重回熟悉的福岡　歐力士張奕22日先發戰軟銀挑戰3連勝

160cm「只剩39公斤」經期大亂！《大時代》女星瘦到鎖骨突揭心酸真相

大手伸進褲內！8歲女童驚醒「爸爸在摸」還拿手電筒照　忍5年崩潰報警

色人夫用iPhone看「最強國中生外流片」…喊+1後被綁架　獨家功能成漏洞

打破信用小白辦卡迷思！　多次向不同銀行「盲測」反拉低信用評分

快訊／三芝透天厝大火兄喪命、弟獨活痛哭　消防員曾聽到爆竹聲

「假消息」操控、詆毀香港示威！推特和臉書停權20萬中國帳戶

勞斯萊斯吹少女風？2019 Pebble Beach粉嫩特仕車限量登場

科技廠分紅陸續入袋／英業達快開獎、平均1-1.5個月薪

下半年神鞋碟照曝光！Off-WhiteＸFuturaＸNike SB三方聯名　5款配色10月開搶

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

北車男落軌遭輾斃！肢體變形、腦組織四溢　司機顫抖：剛進站就跳下來了...

政治熱門新聞

韓國瑜堆1人高公文山　最速件竟..

政壇6人年輕照出土　許淑華逆天..

跟韓國瑜熟嗎？侯友宜：張錫銘比..

即／郭台銘深夜400字感念薄柔..

館長爆柯文哲約直播「我是在幫他..

嗆聲韓國瑜！基進黨秀比人高「罷..

「公文」成話題...他：蘇貞昌..

政治人物小鮮肉身材回不去　高嘉..

蔡英文監控對手？寒蟬效應浮現！

全文／韓國瑜聲明：感謝川普批准..

國民黨團公布蔡政府36人酬庸名..

韓國瑜「史上最偷懶」　他揭秘：..

蔡英文「你們要對某人道歉」　台..

郭董資產問題　柯：不回答會落選..

更多熱門

相關新聞

館長爆柯文哲約直播「我是在幫他」

館長陳之漢日前在直播中感嘆，對柯文哲感到很失望，「本來100分，現在不到60分」、「他以前跟現在已經不一樣」。讓外界臆測，館長是否要也要變柯黑？對此館長19日晚間直播中表示，柯文哲的幕僚團隊已經來約直播了，柯P自己大哥「我是在幫他」。

郭董資產問題　柯：不回答會落選　

指選戰dirty！柯P：韓國瑜黑資料多

幼仔政治草草入殮　太陽花死透了嗎？

郭柯王結盟未解！台灣民眾黨「形象」靠你了

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善離婚爆「陰謀論」！打臉證詞大翻轉

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘死　

快訊／桃園民宅無聲崩塌！她被活埋…公公搬石塊救人

10外送員排滷味攤　她見「粉紅一條龍」傻了

​小情侶跳河殉情！慘遇大蜥蜴釀1命危

韓國瑜堆1人高公文山　最速件竟佔過半

凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光！

妻子偷吃他站門外聽30分鐘！小王一句話家庭全毀

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

28歲護士整形「鼻眼滲血」慘死手術台

中尺度低壓生成接近！明下雨熱點出爐

今全台有雨高屏防豪雨　颱風最快周三恐生成

蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片瘋傳

恐怖雲霄飛車　害20歲男心臟爆炸

更多

最夯影音

更多

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

「壓到底往上拔」達人授暢通密技　最便宜吸盤輕鬆解決馬桶阻塞

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面