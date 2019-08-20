前柯粉蔣月惠臉書怒批「柯沒中心思維」：自我、不可一世的人

▲屏東縣議員蔣月惠7月被檢方依妨害公務罪起訴。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

台北市長柯文哲組黨後粉專爆出「退讚潮」，許多公眾人物和網紅也紛紛表態對柯文哲失望，「以前跟現在不一樣」。而曾把柯文哲視為偶像的屏東縣議員蔣月惠19日晚間公開批評，柯文哲「沒有自己的中心思維與立場」，而且是一個「自我、不可一世的人。」

蔣月惠2018年7月16日因不滿「屏東市公勇路拓寬工程」，闖進管制區內拉扯合法執行任務的女警，還毆打對方頭部，再咬傷女警右前臂；到了今年7月，檢方依妨害公務罪起訴蔣時，還被她指控是「羅織罪名」。

▲柯文哲臉書掉粉情況明顯。（圖／記者宋良義攝）

蔣月惠曾經也是柯文哲的粉絲，她覺得柯很勇於表達真實的自己，想生氣就生氣，作風態度不像一般政客，「我覺得我跟他很像」。為了表達自己支持，蔣在咬傷女警的同一年還特地北上到北市府活動現場堵柯；然而柯在2人見面後給出的回應讓蔣失望了，「不過我不會咬人」。

隨著柯文哲近來聲望下跌，蔣月惠19日晚間在臉書發文，「在他對媒體說他不會咬人那刻，柯文哲就從我心目中的偶像裡移除了。」她說，柯文哲和柯媽之前都曾表態若不選總統，會支持蔡英文，但近日柯的種種動作，「沒有自己的中心思維與立場」，「我覺得他是一個不熱情，而且是自我、不可一世的人。」

網友紛紛在貼文底下留言，「議員見解確實很中肯」、「退讚動起來」、「議員觀察敏銳」、「就一個投機客」；不過部分留言的網友不同意蔣的說法，「要會做事又要會做人，敢請問議員你做到了嗎」、「跟妳一樣不可一世」、「跟妳一樣，原本還以為是個新希望，現在我也移除了。」