郭台銘美日中資產問題　柯文哲：他不回答一定落選　

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／記者葉南州攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020選戰激烈，鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲與前立法院長王金平的動向備受關注。柯文哲19日接受電視專訪時表示，郭台銘若不回答美、中、日資產問題，「他一定會落選」。

柯文哲說，政治還是專業，需要時間去熟悉，郭台銘不是普通的素，他是非常的素，很素，不過經過學習還是可以轉過來，但需要時間，最大的問題是，「我在媒體上提的，他還是沒有回答欸」，美、中、日都有投資，你當總統怎麼不受影響？

柯文哲直言，如果不回答，「他一定會落選」，小英就會貼個標籤「董建華2.0」，就掛了；至於如何解決，柯說，「我們只出題目，不是幫他們寫答案，答案是他自己要寫的」。

柯文哲透露，他有告訴郭台銘，2014年曾經和民進黨合作過，對他們的打法很熟悉，民進黨打選戰第一步就是貼標籤，貼住就死了，所以民進黨一直想要抹紅他，但貼的不是很牢，沒有很成功，不過還是讓他掉了8％深綠的票。

對於郭、柯、王「桃園三結義」破局，柯文哲說，拜託，我們不是桃園三結義，只是剛好在桃園，如果不做任何動作，這場選舉就是草包對上菜包，一定是菜包贏，「芒果乾一定贏過發大財」。

談到是否會和郭台銘合作，柯文哲強調，重點不是合作，而是他有沒有能力解決這些問題，如果無法回答，出來選也選不上，所以他要想辦法回答，不能說考題很難就說不要考了。

柯文哲說，也不能怪年輕人「芒果乾」，看到香港這樣子，大家會害怕，年輕人最後只好含淚、含恨投小英。