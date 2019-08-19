斷言「最dirty還沒出來」　柯文哲：韓國瑜在立法院黑資料太多

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者陳家祥、季相儒攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲19日接受《新聞大白話》專訪，談到2020大選時直言很boring（無聊）、dirty（骯髒）又ridiculous（荒謬），他認為高雄市長韓國瑜立法院黑資料太多，檢察官搜索北農也都沒有下文，「最dirty還沒開始」。

對於2020大選，柯文哲認為很boring，每天晚上打開節目，都在討論怎麼選贏，而不說選上可以幹嘛，像是總統蔡英文當選後，一例一休要不要修，陸客不來下一步打算怎麼辦。

柯文哲表示，dirty你放心好了，還沒出來，「more dirty」、「more and more」，主持人問說，是針對韓國瑜？他說，「對啦，差不多啦」。柯文哲直言，台灣就是dirty的選舉，像他沒有器官買賣都可以搞成這樣，更何況他（韓國瑜）當年在立法院黑資料太多。

柯文哲指出，最dirty還沒開始，太多了，檢察官到北農所有資料都搜回去了，都沒有下文，以他在台灣政壇混的經驗，這都有時程，宇昌案、興票案，都有標準動作，選前多少天發動，還有要算發酵時間，從大選當天往前算時間，兩個案子一模一樣，那是專業的團隊，公關公司不是混假的，都有SOP。

至於是否覺得確實有國家機器處理政敵的情況？柯文哲認為，這不叫國家機器，這就是現任者優勢，別人不太敢幫你，「要幫你都會被關切掉」，他是比較開放的心情，你要叫每個人當聖人，有權力不用，這是很了不起，不過，他也認為，蔡英文對他是比較猶豫不決，因為他沒有說要選。

柯文哲自認「無招勝有正」，自己比較難打，因為他只有一個人，大砲對小鳥不曉得怎麼瞄準，「我當市長是很乖的」。

柯文哲還用ridiculous形容2020大選，因為兩黨都將他納入民調，被問到是否要出來選，柯文哲回稱，「讓兩黨的初選都變成ridiculous，我也覺得很高興啊」。而2024選戰，柯文哲認為，「unpredictable」（無法預測）。