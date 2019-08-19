影／韓國瑜直播「比人高」公文　基進黨秀「罷韓連署書」嗆聲：要比高度？

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜近來身陷「責任制」、「批公文」等風波，他19日中午突然開直播，並拿出一個人高的公文，還開玩笑寫下「勵志當全台灣最認真的市長」，向行政院長蘇貞昌嗆聲意味十足！晚間，台灣基進黨突然跟著疊出比人高的「罷免連署書」，向韓國瑜嗆聲「是不是要比高度？」。

▲台灣基進黨秀出1人高的罷免連署書。（合成圖／翻攝自韓國瑜臉書、台灣基進黨提供）

高雄連日降雨，韓國瑜19日一早親自到旗山和杉林地區視察農損，中午他又火速回到鳳山行政中心開起直播，並拿出一整疊「比人還高」的公文；韓國瑜提到「批的公文越多就代表越認真，但換句話說一個人的健康，補品吃得多代表身體越健康，最好吃個十全大補，補到紅光滿面嗎？」，強調公文批多少跟行政效率，並非能夠劃上等號，效率跟效果也不能畫上等號。

▲韓國瑜開直播，強調市政績效好壞、跟市長批公文的數量沒有絕對關係。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

高市府也發聲明表示，韓國瑜的「公文直播」要突顯的，就是市政績效好壞、跟市長批公文的數量沒有絕對關係，「把市長當科長更是沒有必要的事」，市政工作的運行最重要的就是分層負責，如此才能真正提升行政效能。最後也不忘酸蘇貞昌和陳其邁「請不要有事沒事，就拿公文來當作道具，還有，公文簽完了要記得歸檔，不要留在那裡比賽堆高」。

台灣基進黨晚間則秀出一疊比人高的罷免連署書，高雄黨部主委李欣翰表示，市長的用心程度會決定連署書的高度，「公文疊高，代表的不是認真，而是沒有批公文，只會工作越積越多」，李欣翰強調，自己身為主委都深知以身作則，不敢怠於職守，更何況是市民看到市長拿未完成的公文作秀？