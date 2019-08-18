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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／示威活動致大陸旅遊團暴跌　深圳口岸幾分鐘難見一遊客

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▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自《中新網》）

▲黑龍江外向型農業前5月出口額破25億元人民幣。（圖／翻攝自《中新網》）

《香港》：示威活動致大陸旅遊團暴跌 深圳口岸幾分鐘難見一遊客

受香港示威活動影響，大陸遊客赴港旅遊、消費等出現巨幅暴跌。以17日清晨的深圳皇崗海關為例，以往熙熙攘攘密集的人流變得稀少，幾分鐘難見一個客人過關。（香港文匯報）

《遼寧》：大連機場開通至日本北九洲直飛航線

大連機場17日開通大連至北九洲直飛航線，成為日本北九洲在中國唯一的定點通航城市。（中新社）

《福建》：業界人士廈門探討零售行業物聯網應用發展方向

2019中國移動•象新5G智慧零售峰會暨廈門智慧零售產業園招商會17日舉辦。200多名來自各行各業的行業領袖和跨界精英，相聚廈門，共同探討零售行業物聯網應用的發展方向。（中新網）

《天津》：2019亞布力中國企業家論壇第十五屆夏季高峰會在天津開幕

2019亞布力中國企業家論壇第十五屆夏季高峰會17日在天津開幕。大陸工商聯主席高雲龍指出，當今世界正在經歷百年未有的大變局，更需要民營企業緊密合作，凝聚民營企業力量，「共迎挑戰，共商發展願景」。（中新社）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自《中新網》）

▲業界人士廈門探討零售行業物聯網應用發展方向。（圖／翻攝自《中新網》）

《北京》：33支海內外隊伍齊聚首屆國際自主智慧型機器人大賽

首屆國際自主智慧型機器人大賽17日在北京科學中心開幕，以「自主智慧，共創未來」為主題，吸引了來自德國、英國、南韓等國以及中國知名高校共33支參賽隊。此外還有來自20多個國家和地區的機構組織代表出席大賽並交流。（中新網）

《黑龍江》：外向型農業前5月出口額破25億元人民幣

黑龍江省農業農村廳17日發佈，黑龍江省近年來加快發展外向型農業，對標國際標準，讓農產品走向國際市場，今年前5個月農產品出口貿易額達25億元人民幣。（中新網）

《江蘇》：「創客中國」智慧製造中小企業創新創業大賽在揚州啟動

以「科創驅動，智造未來」為主題的「創客中國」智慧製造中小企業創新創業大賽17日在揚州舉辦，面向智慧製造領域的中小企業和創客。即日起至8月31日符合條件的企業和創客可通過「創客中國」大賽官網報名參賽。（中新網）

《山東》：專家學者齊聚山東 探究石化行業高品質發展新路徑

大陸石化行業、世界500強企業、高校專家學者等300餘人17日齊聚中國第三家專業化工園區——齊魯化工區，圍繞中國產業政策、石化行業發展趨勢，尋找傳統化工企業轉型升級的發展路徑，探究石化行業高品質發展策略。（中新網）

▼「創客中國」智慧製造中小企業創新創業大賽在揚州啟動。（圖／翻攝自《中新網》）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自《中新網》）

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關鍵字：示威,旅遊,大連機場,零售行業,機器人,外向型農業

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